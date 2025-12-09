Ce spune legea când un câine latră, un copil plânge sau un vecin pornește bormașina în afara programului de liniște

Legea românească stabilește reguli clare privind zgomotul în clădirile de locuințe. Tulburarea liniștii prin muzică, bormașină, lătrat repetat sau zgomote excesive poate fi sancționată.

Regimul juridic al zgomotului în spațiile rezidențiale este reglementat în principal prin Legea 61/1991, act normativ care stabilește contravențiile privind tulburarea ordinii și liniștii publice. Textul legal prevede că tulburarea, fără drept, a liniștii locatarilor prin zgomote de orice natură poate fi sancționată. Normele se aplică atât în interiorul locuințelor, cât și în spațiile comune ale clădirilor.

Actul normativ nu detaliază tipurile de zgomote, însă stabilește obligația cetățenilor de a respecta liniștea în intervalele considerate sensibile. Informațiile publice puse la dispoziție de publicații precum Digi24 sau Curs de Guvernare arată că autoritățile aplică legea pentru orice sunet care depășește limitele conviețuirii normale, indiferent de sursă. În lipsa unei reglementări tehnice privind nivelul de decibeli pentru locuințele obișnuite, aprecierea se face direct de agenții constatatori.

Conform interpretării constante a autorităților, intervalele de liniște sunt cuprinse între orele 22:00 și 8:00, respectiv între 13:00 și 14:00. Aceste delimitări sunt folosite inclusiv de publicații precum Digi24 sau Avocatnet, care explică aplicarea Legii 61/1991 în mediul urban. În aceste perioade, zgomotele care pot deranja persoanele aflate în locuințe reprezintă contravenții.

Intervalele nu au fost modificate în ultimii ani, iar poliția aplică în continuare aceste repere în controalele la adresele din blocurile de locuințe. În aceste momente ale zilei, orice zgomot puternic, repetat sau persistent poate deveni motiv de sancțiune.

Legea nu face diferența între zgomotele produse de oameni sau de animale. Astfel, un câine care latră insistent, pe durate lungi sau în mod repetat, poate fi considerat o sursă de tulburare a liniștii. Aprecierea o face agentul constatator, care poate evalua dacă zgomotul depășește limitele vieții de la bloc.

În mediul urban, sesizările privind zgomotul produs de animale sunt frecvente, iar poliția poate aplica sancțiuni dacă plângerile sunt confirmate la fața locului. Publicații precum Avocatnet explică faptul că zgomotele provenite de la animale intră sub incidența Legii 61/1991 doar atunci când sunt repetitive sau persistente.

Sunetele provocate de copii, în special plânsul, alergatul sau joaca, intră în categoria zgomotelor obișnuite ale vieții domestice. Legea nu stabilește sancțiuni pentru exclusivitatea acestor situații. Zgomotele devin însă sancționabile dacă se transformă în larmă excesivă sau dacă sunt semnalate ca fiind neobișnuit de intense în intervalele de liniște.

Autoritățile apreciază de la caz la caz, iar în practică poliția evită aplicarea unor sancțiuni în situațiile care țin de comportamentul normal al copiilor. Publicațiile de specialitate notează că, în astfel de cazuri, poliția recurge la avertismente, nu la amenzi, în special când nu există un caracter repetat sau intenționat al tulburării.

Zgomotul produs de aparatele electrice, precum bormașina, poate fi sancționat dacă este folosit în intervalele de liniște. Publicațiile care explică legislația atrag atenția că legea nu interzice lucrările de renovare, însă acestea trebuie programate în intervale rezonabile. De asemenea, zgomotele puternice pot deveni contravenții chiar și în afara orelor de liniște dacă sunt excesive și persistente.

Autoritățile recomandă ca renovările să fie anunțate vecinilor și să fie efectuate în intervalele obișnuite ale programului de lucru. Dacă vecinii reclamă zgomotul, iar echipajul constată că acesta depășește limitele normale ale conviețuirii, se poate aplica sancțiune.

Legea prevede că polițiștii, jandarmii sau reprezentanții administrației locale sunt autorizați să aplice sancțiuni. Ei pot interveni la sesizarea locatarilor sau în urma unui control de rutină. Procesul-verbal se întocmește pe baza constatărilor din teren, iar persoana responsabilă este sancționată conform prevederilor legale.

Datele relatate de publicațiile de profil arată că amenzile pentru tulburarea liniștii pot începe de la 200 de lei și pot ajunge până la 1.500 de lei. În cazurile în care fapta se repetă în 24 de ore, sancțiunea poate fi majorată, uneori fiind completată cu măsuri suplimentare precum prestarea de activități în folosul comunității, conform informațiilor prezentate în articole juridice sau în materiale informative ale presei.

În situația în care un locatar este deranjat de zgomote excesive, poate apela Poliția, indiferent dacă zgomotul provine din interiorul unui apartament sau de pe casa scării. Autoritățile pot interveni chiar dacă nu există un conflict anterior, iar sesizarea poate fi făcută atât telefonic, cât și direct la secție.

Asociația de proprietari poate semnala repetitivitatea unor situații, însă nu are drept de sancționare. Rolul său este administrativ, iar autoritatea competentă în aplicarea sancțiunilor rămâne poliția.

În zonele urbane, densitatea mare a locuințelor determină o expunere ridicată la zgomote. Respectarea orelor de liniște este esențială pentru a preveni deteriorarea climatului de locuit. Normele legale au rolul de a menține un echilibru între dreptul la activitate al locatarilor și dreptul la odihnă.

Aplicarea legislației nu vizează interzicerea activităților normale, ci evitarea comportamentului care depășește limitele conviețuirii. Prin urmare, legea stabilește atât protecția celor deranjați, cât și responsabilitatea celor care produc zgomot.