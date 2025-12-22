Social

Nuci umplute cu cremă de ciocolată. Rețetă din caietul bunicii

Nuci umplute. Sursa foto: Captură video/ Youtube
Din cuprinsul articolului

Nucile umplute cu cremă de ciocolată erau pregătite odinioară de toate gospodinele din România. Pentru a le da forma specifică, acestea foloseau o ustensilă din fontă, care era așezată direct pe plita sobei. În 2025, doamnele au la îndemână tot felul de ustensile și dispozitive menite să le ușureze munca în bucătărie, iar aparatul electric pentru formele de nuci se află pe această listă. Astfel, desertul care îi aduna pe toți laolaltă de Sărbători poate fi pregătit în mult mai puțin timp și cu mai puțin efort. Aluatul fraged se transformă rapid în biluțe perfecte, iar cojile se coc uniform.

Nuci umplute cu cremă de ciocolată

Rețeta combină un aluat fraged, asemănător celui de tartă, cu o cremă fină de ciocolată, care se topește în gură. Prepararea lor necesită atenție și răbdare, dar rezultatul merită fiecare pas.

Pentru aluat:

  • 200 g unt 82% grăsime
  • 600 g făină
  • 4 ouă
  • ¾ linguri zahăr
  • vârf de cuțit de sare
  • coaja de la 1 lămâie

Pentru cremă:

  • 450 ml smântână pentru frișcă
  • 450 g ciocolată 55% cacao
  • 120 g zahăr
  • 120 g unt
  • 200 ml smântână pentru frișcă

Prepararea aluatului

Toate ingredientele pentru aluat trebuie să fie la temperatura camerei. Untul, ouăle, zahărul, sarea și coaja de lămâie se mixează timp de aproximativ trei minute, până se obține o compoziție omogenă.

Faina cernută se amestecă cu praful de copt și se încorporează treptat în compoziția de unt și ouă, până când aluatul devine elastic. Aluatul se învelește în folie alimentară și se lasă la frigider pentru aproximativ o oră.

Cum pregătești crema pentru nucile umplute

Smântâna pentru frișcă se încălzește până aproape de punctul de fierbere. Se adaugă zahărul și ciocolata, apoi se amestecă până se topește complet. Se încorporează untul și se lasă crema să se răcească la frigider peste noapte sau cel puțin 3 ore.

După răcire, se adaugă cei 200 ml de smântână suplimentară și se mixează, rezultând o cremă fină și bogată. Aluatul se modelează în biluțe de 5-7 g, care se coc în presa electrică timp de aproximativ 2 minute. După răcire, excesul de aluat se curăță de pe margini. Resturile rămase pot fi amestecate în crema de ciocolată. Crema se pune într-un poș și se umplu cojile de nuci, care se pudrează cu zahăr pudră.

Nucile umplute devin mai fragede după 1-2 zile și se păstrează în recipiente închise, la frigider sau într-o cămară răcoroasă. Pot fi pregătite chiar și cu o săptămână înainte de servire, fiind un desert ideal pentru Sărbători.

