Horoscopul lui Dom’ Profesor,  23 decembrie 2025. Familia mea. Crăciunul

23 decembrie

Pe 23 decembrie s-au născut Joseph Smith, Jean-Francois Champollion, Eugenia Popovici, Alexandru Apolzan.

În calendarul creştin ortodox sunt Sf. cei zece Mucenici din Creta, Pavel din Neocezareea, Naum.

Mai demult, la Sf. Mânăstire Suzana, unde Patriarhul avea o chilioară plină de cărţi de mare înţelepciune, la un sfat de taină, am aflat de la bunul Teoctist, cel trecut la Dreapta Domnului, că bolnavii de diabet şi alţii, cu alte beteşuguri asemănătoare, nu trebuie să postească, ci să-şi ţină canonul, regimul, dat de medic. Nici în Islam nu este obligatoriu postul, luna Ramadanului, pentru copiii mici, în creştere, bolnavi şi călători. Religiile sunt bune, oamenii le fac rele! Asta a spus-o profesorul meu, Mircea Eliade, binecuvîntată să-i fie amintirea!

Bunicii din partea mamei, mic burghezi, muncitori, cinstiţi, onorabili şi liniştiţi. Au trecut prin războaie, bombardamente, li s-au luat proprietăţile adunate cu muncă şi sudoare, dar zâmbetul cu gropiţe în obraji al bunului meu bunic, dom’ Pascale nu l-a putut lua nimeni.

Iată unde puteţi să citiţi cum se desfăşura o masă de Crăciun în anul 1937 http://www.evz.ro/1073823.html Articolul a fost preluat de domnul profesor Ion Coja, un an mai târziu, într-o rubrică a sa cu nume „articolele altora” unde nu se menţioneză nici autorul, nici sursa. Mai multe situri au preluat masa de Crăciun a bunicului meu Pascale din anul 1937, menţionând sursa pe profesorul Ion Coja. Este foarte bine - cu cât mai mulţi îl pomenesc pe bunicul meu Pascale şi pe buna mea bunică Uţa, cu atât mai bine! În decursul timpului am fost mereu sursa unor concepte care au fost asumate de alţii. De exemplu, mişcarea de rezistenţă împotriva vulgarităţii şi a prostiei, pe care am enunţat-o demult, pe când colaboram la TVR. Şi multe altele.

Acum dragi lupi, padawani şi hobbiţi, o să vă povestesc despre celălalt bunic al meu, Stan Ştefănescu şi despre mândra mea bunică Eugenia, părinţii tatălui meu. Şi, ca să nu se facă nicio confuzie şi interpretare, sau preluare de familie, o să vă istorisesc de unde se trage familia mea, pe linie paternă.

În orice caz foaia de zestre a Saftei este datată în acel an. Safta era fiica Marelui Clucer Iordache Kreţulescu, boier bogat şi puternic. Din această căsătorie s-au născut un fiu şi trei fete. Fiul, pe nume Constantin Ştefănescu, boier Serdar, a fost unul dintre primii şefi ai Arhivelor Statului. De la el a început aventura culturală, adunarea cărţilor şi a înscrisurilor istorice, în ramura familiei mele. Constantin se însoară cu Maria Merişeanu şi au patru fii: lt.col Alexandru Ştefănescu, căpitanul Ion Ştefănescu, căpitanul Iosif Ştefănescu şi căpitanul George Ştefănescu.

George are şi el trei fii. Unul dintre ei, colonelul Vincenţiu, a fost străbunicul meu. L-am mai apucat, avea 95 de ani şi tot mai pleca la vânătoare şi pescuit cu doctorul Ionescu din Olteniţa. A avut şi el trei fii: Alexandru, Costin şi Stan şi o fată Elena. Stan a fost bunicul meu. A luat în căsătorie o macedo-româncă cu ochii albaştri ca marea Egee, înaltă, blondă şi frumoasă, din neamul Zavera-Zamora, pe nume Eugenia. Bogată ca pașa din Ianina. Au avut trei fii: Victor-Costin, Liviu şi Alexandru.

Liviu a fost tatăl meu, pilotul pe FW-190 în Al Doilea Război mondial şi istoricul din timp de pace. Cu mine se încheie acestă ramură din neamul Ştefănescu, ramură iubitoare de cărţi, istorie şi istorii. Am avut un băiat, Alexandru, purtând numele familiei şi l-aş fi crescut ca pe un urmaş a cinci generaţii de preţuitori de cărţi. Dar... am o fată, bucuria mea, Shirina, născută la Teheran, care și-a păstrat numele la căsătorie, ca să ducă mai departe numele familiei. Legea Salică nu funcționează la noi în familie!

Puse pe numele bunicului, pentru că el era director de şcoală şi membru în Consiliul Arhivelor Statului. Nu era nicio ruşine, mulţi din familia mea, atunci, nu ştiau să citească şi să scrie. Dar asta nu-i impiedica să fie nişte oameni fantastici, pricepuţi, muncitori şi devotaţi familiei. În acel an fusese recoltă bună şi avuseseră suficienţi bani să dea înapoi împrumutul de la bancă şi să mai rămână şi cu ceva. Apoi s-a împărţit totul, toate produsele agricole, rudelor şi pălmaşilor. Bunica Eugenia se ocupa de treburile pământului şi ale gospodăriei, de vite, oi, păsări şi cai. În acel an, 1937, fuseseră invitaţi de celălat bunic al meu, dom’ Pascale, la o petrecere cum numai bucureşteanul ştia s-o facă.

Dacă nu ar fi plecat la Bucureşti, probabil, că, bunicul Stan ar fi organizat o masa spartană, dar sănătoasă. Am mai prins, la începutul anilor 50’ ceva din ceea ce a fost. Bunicul Stan era considerat chiabur, scăpase ca prin minune să fie pus în rândurile moşierilor, poate unde îi învăţase să scrie şi să citească pe securiştii şi miliţenii locali. Trebuie să înţelegeţi că „moşia” bunicului Stan era mai mult un falanster, iar el mai mult un administrator, decât proprietar. Proprietatea era a familiei.

Măsline, şorici, tobă, omletă cu jumări şi ceapă - o specialitate macedoneană, brânzeturi de la ciobanul Ionuţ, care avea grijă de cele două sute de oi ale familiei. Peşte, ştiucă şi şalău - totul bine înăbuşit, cu lămâie şi un vin alb sec.

Apoi o ciorbă de perişoare, fierbinte-fierbinte, bunicul Stan avea oroare de tot ce era rece, după ce se întorsese pe jos, iarna, de la cotul Donului. Friptură de purcel la grătar, făcută pe marele grătar aşezat afară, în zăpadă. Cartofi macedoneni, copţi, prăjiţi apoi în puţin ulei de măsline şi apoi stinşi cu puţină smântână şi unt. Cârnaţi de toate felurile şi mărimile, ficat şi rinichi. Tot la grătar.

Bunica Eugenia nu avea timp să gătească mâncăruri complicate şi elaborate. Vânat, iepure şi mistreţ. La fel, la grătar. Un vin de soi, din via familiei şi ţuică tot din prunii din nesfârşitele livezi. Miere, faguri de miere, plăcintă de dovleac, apoi prăjitura soldatului, ceva cu ciocolată şi pandişpan, nu ştiu cum se face, dar aşa i se spunea în familie.

Bun, nu se compara cu menu sofisticat şi abundent al lui dom Pascale. De aia şi trimitea, împreună cu invitaţia, lista felurilor de mâncare, ca musafirul să aleagă ce-i place. Nimeni nu ar fi putut mânca tot ce punea pe masă dom’ Pascale, poate nici Gargantua!

Poftă bună, de Crăciun, până atunci mai este puţin, dar mereu mâine este o altă zi!

BERBEC

Poţi să te grăbeşti încet, ai talentul acesta! Cu toate că eşti în criză de timp, astăzi reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţia! Mai pe seară trebuie să-ţi respecţi promisiunile făcute mai înainte. Totuşi astăzi nu este bine să ai o cină foarte îmbelşugată şi stropită din plin. Pentru unii, că nu s-a terminat postul! Ultima masă a zilei, frugală, trebuie să fie cu cel puţin patru ore înainte de ora culcării, pentru nativii din zodia Berbecului cel cu Lâna de aur.

În limite acceptabile, astăzi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctură favorabilă. Profită de bunăvoinţa stelelor şi avansează pe drumul tău, dar şi distrează-te! Carisma ta este la maximum, aşa că poţi avea rezultate favorabile in tot ceea ce inseamna convingere şi cucerire. Sigur, dacă te interesează astăzi domeniul. Totuşi, ai o problema cu o femeie, sau de genul feminin, de orice gen şi convingere sexuală ai fi. Ai din nou probleme în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să-ti faci atâtea gânduri pentru orice amănunt, de obicei lucrurile acestea se aplanează în timp.

Domeniul avantajat este cel al comunicării, cel în care excelezi, dar nimeni nu e profet în ţara lui! Dacă ai de convins, pe cineva, poate pe mai mulţi, trebuie să fii foarte logic! Este timpul potrivit să sa te gandesti cum sa finalizezi în condiţii bune afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus şi a lui Mercur indică prieteni noi şi petreceri reuşite, dar nu prea ai timp de aşa ceva, bineînţeles. Sănătatea nu îţi este afectată, dar este bine să fii prudent, mai ales la excesele alimentare - şi atenţie la drum, dacă călătoreşti!

O zi norocoasă, care trece repede, aşa sunt lucrurile bune! Îndreaptă-ţi atenţia către familia, partenerul tău. Stabileşte exact, prin dialog calm, detaliile pentru Crăciun şi Revelion! Revin nişte proiecte sau idei din trecutul mai mult sau mai putin indepartat. Alianţele sunt bune daca poţi să le controlezi în mod eficient. Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri cu active sau imobiliare. Este timpul replierii, al prudenţei: mare atenţie la incidente sau chiar accidente, sub cerul liber sau în trafic.

Atenţie la unul dintre păcate, vanitatea, astăzi eşti vulnerabil la linguşeală. Şi iei de bun ce spune primul venit. Mai multă prudenţă, nu eşti Moş Crăciun, cu toate că ţi-ar plăcea să fi! Trebuie să controlozi fluxul gândirii ca să fii logic şi concis. Numai aşa poţi fi de ajutor. Astăzi ai o mare putere de convingere, dacă eşti implicat în negocieri, sau tratative, nu renunţa aşa de uşor. Se pare că astăzi poţi avea un randament foarte bun. Procedează cu serenitate şi încredere, nu ezita să foloseşti momentele favorabile.

Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi, cu cei din jurul tău. O veste care pare că te interesează mult, pentru că priveşte programul de Crăciun şi de Anul Nou! Ca să nu pierzi vremea degeaba, după cum spune vorba din popor, este bine să-ţi faci un plan amănunţit, din timp. Cine poate, adică are portofelul plin, poate face o invitaţie pentru prânz la un local, aşa, de ziua de dinainte de Ajun! Este de prost gust să-ţi inviţi prietenii la un fast food, care pe lângă că te otrăveşte, mai este şi o fabrică de mâncare, o cantină populară, până la urmă!

Domeniul favorizat de stele este cel emoţional. Nu te grăbi, nu te repezi, în delicata zonă a sentimentelor trebuie să faci scenarii complete, planuri bine întocmite, fără să uiţi nimic. Amintirile nu-ti dau pace şi nu este o idee rea să le aşterni pe hârtie, sau sa deschizi un nou fişier. Nevoia ta permanentă de bani a făcut să te împrumuţi în ultima perioadă de timp. Odihneşte-te mai mult astăzi ca să te poţi lupta cu greutăţile mâine. Te aşteaptă o perioada grea şi obositoare, cu nopţi nedormite şi petreceri până în zori, sigur, dacă nu primeşti vreo moştenire din America!

Dimineaţa, la cumpărături sau acasă, eşti plin de glume şi bancuri, păcăleşti, dar eşti iertat, ai haz. Dar şi tu eşti păcălit pentru că eşti pus să împachetezi sărmăluţele, "or something"! Se schimbă vremurile, se schimbă şi părerile tale. Astăzi vezi cu ochi noi pe cei din jurul tău. Trebuie să faci o pauză, să te gândeşti şi mai ales să modifici comportamentul tău social. Perioada asta de timp poţi să înţepi pe totă lumea şi apoi să te înţepi singur, după bunul obicei al zodiei tale. Pe de alta parte nu lua in serios toate barfele şi intrigile facute parcă special să-ţi amărasca viata. De fapt, chiar aşa este! Pastrează-ţi speranţa, viata este frumoasa şi poţi să o faci şi plăcută!

Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Se pare, însă, că totul se rezolvă cu bine! Seară culturală pentru procentul din zodie amator de valori clasice şi armonie! Nu lua decizii importante în această perioadă. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de proprietate, dar nu şi în cumpărături riscante, de la necunoscuţi! Pe de altă parte, domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte teste, praguri sau examene. Veşti bune de departe. Un Leu, mai curând o Leoiacă te ajută într-o problemă delicată.

Cu Marte în zodie și Pluton, lângă zodia ta, îţi măreşte capacitatea de a gestiona bine banii, e doar planeta plutocraţilor! Astăzi, pregătiri de Crăciun, ai aspecte bune în ceea ce priveşte relaţiile umane! Veşti neaşteptate urmate de alte veşti la fel de neaşteptate. Idei şi concepte noi iţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi din Capricorn printr-o creştere a agresivităţii. Dacă te poţi descurca onorabil cu celelalte semne zodiacale, mai ales cu cele de pământ şi apă, atenţie! - cu zodiile de foc şi aer nu prea ai şanse de succes.

Ai o mare capacitate de concentrare a atenţiei, dar pe termen scurt. Deci, poţi să speri azi în rezolvarea favorabilă a problemelor tale tactice, fie cadouri de Crăciun, fie sentimentale! Nu-ţi lăsa interesele personale pentru mai târziu, în favoarea prietenilor sau rudelor. Nu lua sau nu da bani cu împrumut. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Mici probleme cu un aparat, utilaj, unealtă, dar se vor rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii şi programul de vacanţă.

Trebuie să te concentrezi astăzi pe problemele urgente, ultimile pregătiri pentru Crăciun. Sună-ţi prietenii, ca să vezi ce mai fac, dar nu uita că şi ei au probleme urgente şi sarmale de făcut! Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la servicu şi de acasă. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Toate felurile de a câştiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit. Nu-ti schimba direcţiile şi intenţiile, tenacitatea îţi aduce succes. Disimulează cu grija intentiile si păstrează secretele intime. Adevaraţii invingatori au fost intotdeauna discreţi şi precauţi.