Două tronsoane aflate în execuție pe Autostrada Transilvania ar putea fi deschise circulației până la sfârșitul anului 2026, potrivit constructorilor. Este vorba despre sectoarele Chiribiș - Biharia, cu o lungime de 28,55 kilometri, și Suplacu de Barcău -Chiribiș, de 26,35 kilometri.

În cazul tronsonului Chiribiș – Biharia, constructorul a psus că analizează inclusiv posibilitatea deschiderii circulației înainte de finalizarea tuturor lucrărilor, însă a precizat că o astfel de decizie nu a fost luată.

Tronsonul Chiribiș – Biharia este construit de asocierea Precon Transilvania SRL – Citadina 98 SA, din grupul Selina. Contractul prevede finalizarea lucrărilor în luna mai 2027, însă constructorul susține că lucrările avansează suficient de rapid pentru ca sectorul să poată fi deschis încă din luna decembrie.

Reprezentantul constructorului, Beniamin Rus, a declarat că una dintre variantele analizate este deschiderea circulației înainte de turnarea ultimului strat de asfalt, urmând ca acesta să fie aplicat ulterior, după perioada necesară tasării terenului.

„Deschiderea ca drum naţional este, deocamdată, doar în capul meu. Adică ce ar presupune asta? Să nu punem ultimul strat acolo unde considerăm că mai sunt necesare tasări şi compactări, iar peste un an să turnăm şi acel strat final şi să facem marcajele. Dar o să vedem. Sâmbătă avem vizita pe şantier a directorului de la CNIR, împreună cu secretarul de stat Cosma, pentru a constata stadiul lucrărilor. Să vedem ce vom hotărî până la urmă”, a declarat acesta pentru Agerpres.

Constructorul explică faptul că pe anumite porțiuni au fost realizate umpluturi înalte, formate din numeroase straturi compactate, iar acestea trebuie să treacă printr-o perioadă de tasare naturală înainte de aplicarea stratului final de uzură.

„Avem o problemă pe unde sunt multe straturi compactate, undeva la 35-40. Ele, în greutatea lor proprie, ar trebui să treacă peste o iarnă”, a precizat Beniamin Rus.

În paralel, pe acest tronson continuă amenajarea platformei pentru aterizarea aeronavelor în situații de urgență și construirea nodului rutier de la Spinuș, introdus ulterior în proiect.

Pe tronsonul Suplacu de Barcău - Chiribiș, construit de compania Construcții Erbașu, lucrările au ajuns la aproximativ 80%, potrivit directorului general al companiei, Călin Roman.

Acesta estimează că lucrările vor fi finalizate în luna decembrie, când vor mai rămâne doar operațiuni precum marcajele și alte finisaje.

„Estimăm finalizarea lucrărilor în cursul lunii decembrie la sfârşitul acestui an, când se mai fac doar finisări, toaletări, marcaje. Dar lucrarea, în mare, este foarte avansată. Doar că noi, contractual, avem termen până în decembrie”, a declarat Călin Roman pentru Agerpres.

Directorul companiei a precizat că, deși Asociația Pro Infrastructură a estimat o posibilă finalizare chiar în septembrie sau octombrie, deschiderea circulației depinde și de finalizarea tronsonului vecin, Chiribiș – Biharia.

„Autostrada va avea continuitate de la graniţa cu Ungaria până la Nuşfalău doar atunci când va fi gata şi tronsonul de la Biharia la Chiribiş. Fără finalizarea acestui sector, o deschidere în octombrie nu ar fi eficientă, pentru că nu ar exista continuitate în trafic”, a explicat Călin Roman.

În prezent, în județul Bihor este deschis circulației doar tronsonul Biharia – Borș II, cu o lungime de 5,35 kilometri, care face legătura dintre Autostrada Transilvania și autostrada M4 din Ungaria.

După finalizarea sectoarelor Chiribiș – Biharia și Suplacu de Barcău – Chiribiș, șoferii vor putea circula neîntrerupt de la granița cu Ungaria până la Nușfalău, unde tronsonul Nușfalău – Suplacu de Barcău este deja deschis traficului.