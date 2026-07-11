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Viitorul Autostrăzii A7 depinde de un termen-limită. Ce urmează până pe 31 august

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Viitorul Autostrăzii A7 depinde de un termen-limită. Ce urmează până pe 31 augustLucrări Autostrada A7. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a prezentat sâmbătă concluziile unei vizite pe șantierele Autostrăzii Moldovei A7, între Focșani și Pașcani. Oficialul a anunțat că 31 august este termenul la care se va vedea dacă România reușește să atragă integral finanțarea nerambursabilă din PNRR, iar viaductul de la Cleja rămâne cea mai importantă lucrare din proiect.

Viitorul Autostrăzii A7 depinde de un termen-limită

După vizita efectuată pe șantierele Autostrăzii Moldovei A7 dintre Focșani și Pașcani, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat că viaductul de la Cleja continuă să fie cel mai important punct al proiectului.

„51 DE ZILE DE FOC PE AUTOSTRADA MOLDOVEI A7! Am fost astăzi pe şantierele Autostrăzii Moldovei A7 dintre Focşani şi Paşcani. Am discutat cu constructorii, am luat pulsul lucrărilor la firul ierbii şi pot să vă dau următoarele veşti. Cel mai fierbinte punct al întregului proiect rămâne viaductul de la Cleja. Aici se va da ora exactă pe 31 august, data la care vom afla dacă România reuşeşte să atragă integral finanţarea nerambursabilă din PNRR pentru Autostrada Moldovei”, a declarat Horațiu Cosma într-o postare pe Facebook.

Peste 500 de muncitori lucrează zilnic la viaduct

Secretarul de stat a afirmat că, în ultimele săptămâni, ritmul lucrărilor a crescut semnificativ.

„Peste 500 de fierari şi dulgheri lucrează zilnic la această structură, iar rezultatele se văd de la o săptămână la alta. Aproape toate pilele viaductului sunt finalizate, pe unul dintre sensurile de circulaţie au fost montate atât grinzile din beton, cât şi cele metalice, iar pe aproximativ un sfert din lungimea podului a fost deja armată şi betonată placa superioară. Este una dintre cele mai intense mobilizări pe care le-am văzut pe un şantier de autostradă din România. Iar de la Adjud şi până la viaductul Cleja avem asfalt continuu, cu mare parte din lucrările adiacente finalizate”, a declarat oficialul.

Autostrada A7

Autostrada A7 / sursa foto: captură video

România urmărește atragerea a aproape două miliarde de euro

Horațiu Cosma a declarat că, în urma negocierilor finale cu Comisia Europeană desfășurate luna trecută, au fost obținute mai multe rezultate importante pentru proiectul Autostrăzii Moldovei.

Potrivit acestuia, toate cele șase loturi dintre Focșani și Pașcani au rămas incluse în PNRR, România poate atrage aproape două miliarde de euro din fonduri europene pentru investiție și există o direcție clară pentru respectarea termenului stabilit.

51 de zile până la termenul-limită pentru A7

Secretarul de stat a explicat că următoarea etapă presupune recepționarea lucrărilor pe sectoarele dintre Focșani și Bacău și atingerea țintelor financiare asumate pe tronsoanele dintre Bacău și Pașcani.

„Ce trebuie să facem acum? Să recepţionăm lucrările pe toate sectoarele dintre Focşani şi Bacău; Să atingem ţintele financiare asumate şi certificate de diriginţii de şantier pe sectoarele dintre Bacău şi Paşcani. Pare simplu spus. În realitate, este un efort uriaş care presupune mii de oameni în teren, sute de utilaje şi o coordonare permanentă între constructori, proiectanţi, consultanţi, autorităţi şi finanţatori”, a spus Horațiu Cosma.

Oficialul a adăugat că perioada următoare este decisivă pentru proiect.

„Miza este uriaşă: aproape 2 miliarde de euro pentru România. Provocarea este pe măsură. Dar şi determinarea noastră. Autostrada Moldovei nu mai este un plan pe hârtie. Ea se construieşte în fiecare zi, iar în următoarele săptămâni trebuie să demonstrăm că România poate livra la timp un proiect strategic finanţat din fonduri europene. Vom reuşi!”, a declarat Horațiu Cosma.

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