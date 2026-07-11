România face pași importanți pentru a evita blocarea banilor veniți de la Uniunea Europeană, prin modificarea regulilor privind finalizarea investițiilor publice. Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila a explicat că o nouă inițiativă legislativă, aflată în prezent pe masa președintelui pentru promulgare, are rolul de a sprijini direct implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și de a crește rata de absorbție pentru fondurile europene. Actul normativ a fost corelat cu cerințele de la Bruxelles.

„Am promovat legea privind recepţia pentru lucrări esenţiale, care ne va ajuta foarte mult în implementarea proiectelor prin PNRR. Legea este la promulgare la preşedinte. Este o lege pe care am dezbătut-o foarte mult cu Comisia Europeană, dar avem acceptul lor”, a declarat, pentru Agerpres, ministrul Cseke Attila.

Multe dintre proiectele majore de infrastructură sau modernizare se lovesc de proceduri birocratice de durată în faza finală. Oficialul a subliniat că cele mai mari dificultăți apar atunci când obiectivele construite trebuie conectate la rețelele publice. Întârzierile apărute în special la rețeaua de electricitate riscă să ducă la pierderea finanțărilor din cauza depășirii termenelor limită.

„Problema care apare la anumite investiţii este racordarea la utilităţile publice, în principal racordarea la energia electrică. Este o problemă nu doar de costuri, ci mai ales de timpul necesar realizării acestor lucrări", a precizat ministrul interimar al Dezvoltării.

Pentru a depăși acest obstacol, noua lege introduce un mecanism flexibil. Astfel, statul va putea prelua construcția principală, chiar dacă unele detalii exterioare sau branșamentul electric nu sunt gata, oferind un termen de grație de patru luni pentru finalizarea completă a acestora. Acest artificiu legislativ deblochează fluxul financiar de la Comisia Europeană.

„Pe baza acestei recepţii a lucrărilor esenţiale, Comisia Europeană va putea deconta fondurile europene pentru România”, a spus el.

Noua procedură va aduce beneficii imediate în special în modernizarea unităților de învățământ și în proiectele de dezvoltare locală. Spre exemplu, la reabilitarea unei școli, autoritățile vor putea solicita decontarea celei mai mari părți din bugetul alocat imediat ce clădirea este funcțională, restul detaliilor fiind rezolvate ulterior.

„Important este că Uniunea Europeană ne va accepta absorbţia de fonduri şi pe partea aceea de 95% şi putem să închidem investiţiile, urmând ca restul să fie făcut pe buget de stat. Este o lege care ne va ajuta foarte mult. Din simulările noastre, pentru domeniul educaţiei şi pe dezvoltare rezultă că putem absorbi aproximativ 560 de milioane de euro pe baza acestei legi. Dar mai sunt şi alte domenii, unde încă nu am simulări”, a precizat Cseke Attila.

Actul normativ a parcurs deja toate etapele legislative din Parlament, votul decisiv fiind dat la sfârșitul lunii iunie, iar în prezent se așteaptă semnătura șefului statului pentru a intra în vigoare.