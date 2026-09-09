Platformele de criptomonede au pierdut peste 3,63 miliarde de dolari în urma atacurilor cibernetice și furturilor de chei de acces între ianuarie 2025 și iulie 2026, potrivit unui raport CoinGecko citat de CNBC. Aproximativ 88% din fondurile furate proveneau de la platforme care trecuseră anterior prin audituri independente de securitate.

Datele arată că verificările tradiționale nu au oferit o garanție împotriva celor mai costisitoare atacuri din industria cripto. În perioada analizată, circa 60% dintre platformele afectate fuseseră auditate, însă atacatorii au exploatat inclusiv componente și vulnerabilități care, de regulă, nu intră în evaluările standard.

Cel mai grav incident menționat în raport a avut loc în februarie 2025, la platforma Bybit. Atacul a dus la furtul unor criptomonede în valoare de aproximativ 1,4 miliarde de dolari.

Compania de analiză blockchain Elliptic a atribuit atacul Coreei de Nord. Valoarea activelor sustrase de la Bybit reprezintă aproape 40% din totalul fondurilor furate în perioada analizată de CoinGecko.

Pe următoarele poziții s-au aflat KelpDao, cu pierderi de 292 de milioane de dolari, și Drift Protocol, de unde au fost furate active în valoare de 285 de milioane de dolari.

Bybit, KelpDao și Drift Protocol nu au răspuns imediat solicitărilor CNBC pentru comentarii, potrivit materialului citat.

Raportul CoinGecko evidențiază diferența dintre efectuarea unui audit și protecția efectivă a fondurilor. O platformă poate finaliza o verificare independentă, dar poate rămâne expusă unor riscuri care nu sunt incluse în evaluarea respectivă.

Potrivit datelor prezentate, majoritatea fondurilor furate proveneau de pe platforme auditate. Acest lucru nu înseamnă că auditurile sunt inutile, ci că rezultatele lor trebuie interpretate în funcție de aria verificată și de vulnerabilitățile pe care le pot acoperi.

În cazul atacurilor analizate, problemele au vizat inclusiv componente sau mecanisme care nu sunt, în mod obișnuit, evaluate prin verificările standard de securitate. Astfel, existența unui raport de audit nu exclude posibilitatea unor breșe ulterioare sau a unor atacuri asupra unor zone neacoperite de acesta.

Pierderile raportate de CoinGecko arată că securitatea platformelor cripto depinde de mai mult decât de trecerea unei verificări independente. Atacurile pot viza chei de acces, componente operaționale sau alte elemente care nu fac parte dintr-o evaluare standard.

Pentru utilizatori, diferența dintre o platformă auditată și una protejată împotriva tuturor atacurilor rămâne esențială. Raportul nu indică faptul că auditurile ar fi eliminat riscurile, ci că acestea nu acoperă toate formele de atac care pot duce la pierderi majore.