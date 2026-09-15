Google Play, folosit pentru aplicații suspecte. Cum au fost păcăliți un milion de oameni

O aplicație disponibilă în Google Play a reușit să depășească un milion de descărcări fără să afișeze nici rating, nici recenzii din partea utilizatorilor. Cercetătorii Bitdefender au identificat mai multe aplicații suspecte care profită de regulile zonei Early Access, unde opiniile publice și evaluările cu stele nu sunt disponibile înainte de lansarea oficială.

Early Access este conceput pentru aplicațiile aflate încă în perioada de testare, astfel încât dezvoltatorii să își poată îmbunătăți produsele înainte de lansarea completă. Aceeași regulă elimină însă unul dintre principalele instrumente prin care utilizatorii verifică, de regulă, dacă o aplicație este de încredere: experiențele și avertismentele celor care au instalat-o deja.

Printre aplicațiile analizate de cercetătorii Bitdefender se află „Vice Streets: Open World”, un joc construit după modelul universului Grand Theft Auto. Aplicația ajunsese la peste un milion de descărcări.

În ciuda numărului mare de instalări, utilizatorii nu puteau vedea ratinguri sau recenzii care să ofere indicii despre experiențele celor care o testaseră anterior.

Lipsa acestor informații poate face ca un număr mare de descărcări să fie interpretat greșit drept un semn suficient de încredere.

O parte dintre aplicațiile identificate folosesc promisiunea unor recompense pentru a menține utilizatorii activi. Acestea pot oferi aparent bani, plăți prin PayPal, criptomonede, carduri cadou, jackpoturi sau alte premii.

Utilizatorul acumulează rapid câștiguri virtuale și primește impresia că se apropie de pragul minim necesar pentru retragerea banilor. În momentul în care suma necesară este aproape atinsă, progresul începe însă să încetinească puternic.

Plata promisă nu mai este efectuată, în timp ce utilizatorul continuă să folosească aplicația și să urmărească reclame. Operatorii aplicației pot obține astfel venituri din publicitatea afișată.

Mecanismele nu apar doar în aplicații care promit direct recompense financiare. Unele dintre produsele analizate sunt prezentate ca jocuri casual sau puzzle-uri, deși folosesc mecanisme apropiate de jocurile de noroc.

Alte aplicații apar sub forma unor instrumente obișnuite pentru telefon. Printre exemple se numără cititoare PDF, scanere pentru coduri QR sau aplicații destinate localizării unui dispozitiv.

Aspectul aparent banal poate reduce suspiciunile utilizatorilor care caută doar un instrument simplu pentru telefon.

Programul Early Access nu reprezintă în sine o problemă. Pentru dezvoltatorii legitimi, acesta este un instrument prin care aplicațiile pot fi testate și corectate înainte de lansarea completă către public.

Riscul apare atunci când imposibilitatea publicării recenziilor și ratingurilor este folosită pentru a ascunde experiențele negative ale utilizatorilor.

Într-un astfel de caz, numărul de instalări nu oferă singur suficiente informații pentru a evalua credibilitatea unei aplicații. Utilizatorii pot verifica mai atent numele dezvoltatorului, permisiunile solicitate de aplicație și realismul promisiunilor făcute.

O atenție suplimentară este necesară mai ales atunci când o aplicație oferă aparent bani, premii sau alte recompense importante fără să explice clar modul în care acestea pot fi obținute.