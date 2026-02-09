Cele mai descărcate aplicații mobile în Europa în 2025. Inteligența artificială a intrat în rutina zilnică

În 2025, piața aplicațiilor mobile din Europa evidențiază un decalaj tot mai clar între ceea ce utilizatorii descarcă cel mai mult și aplicațiile pentru care sunt dispuși să plătească, potrivit unei analize publicate de Euronews.

ChatGPT a fost cea mai descărcată aplicație din Uniunea Europeană în 2025, cu peste 64 de milioane de instalări. Distanța față de locul al doilea este semnificativă, acesta fiind ocupat de Temu, cu aproape 44 de milioane de descărcări. După primele două poziții, clasamentul devine mai echilibrat. Threads, TikTok, CapCut și Google Gemini au depășit fiecare pragul de 25 de milioane de instalări. Topul primelor zece aplicații este completat de WhatsApp Messenger, Revolut, Vinted și Lidl Plus, conform datelor citate de Euronews.

Categoria aplicațiilor de productivitate a avut un an puternic, impulsionată în principal de soluțiile bazate pe inteligență artificială. Popularitatea ChatGPT și Google Gemini indică faptul că AI-ul a depășit statutul de instrument de nișă și a devenit parte din viața cotidiană a milioane de europeni, fie pentru muncă, educație sau activități personale.

Aplicațiile de cumpărături domină top 20 ca număr de apariții. Alături de Temu și Vinted, se remarcă platforme precum Shein, dar și servicii financiare care permit plata amânată, cum este Klarna. În același timp, aplicațiile de editare foto și video subliniază importanța tot mai mare a conținutului vizual, utilizat atât în rețelele sociale, cât și în activități comerciale.

Clasamentul realizat pe baza veniturilor arată o imagine diferită. TikTok ocupă primul loc în Uniunea Europeană din punctul de vedere al încasărilor, cu peste 740 de milioane de euro, deși se află doar pe poziția a patra la descărcări. ChatGPT se situează pe locul al doilea la venituri, cu aproximativ 448 de milioane de euro, semn că utilizatorii sunt dispuși să plătească pentru funcții premium bazate pe inteligență artificială.

Deși nu se regăsesc în topul descărcărilor, aplicațiile de dating continuă să genereze venituri ridicate. Tinder a obținut aproximativ 429 de milioane de euro, fiind urmat de Bumble și Badoo. Modelul de afaceri bazat pe abonamente și opțiuni premium asigură în continuare câștiguri constante, chiar și fără o creștere spectaculoasă a numărului de utilizatori noi.

Preferințele utilizatorilor diferă semnificativ de la o țară la alta. În Regatul Unit, aplicațiile guvernamentale și cele financiare locale sunt mult mai vizibile, în timp ce în Turcia domină platformele naționale de comerț online și serviciile digitale de stat. Aceste diferențe arată că, pe lângă aplicațiile globale, ecosistemele locale rămân relevante și adaptate nevoilor specifice fiecărei piețe.

Datele analizate includ veniturile brute generate din achizițiile în aplicații, înainte de comisioanele percepute de Apple și Google. Ele nu reflectă costurile pentru bunuri fizice sau servicii externe, însă oferă o imagine clară asupra modului în care europenii folosesc și finanțează aplicațiile mobile. Concluzia este că aplicațiile cele mai descărcate nu sunt întotdeauna și cele mai profitabile, iar economia digitală a aplicațiilor din Europa devine din ce în ce mai diversă și mai complexă.

Clasamentele din Regatul Unit, Turcia și Uniunea Europeană, analizate comparativ, arată variații semnificative. Deși aplicațiile globale se regăsesc în toate topurile, numeroase aplicații locale sunt prezente în listele naționale.

În Regatul Unit, tendințele sunt apropiate de cele din UE, însă aplicațiile din sectorul public, serviciile guvernamentale și platformele financiare locale sunt mai populare decât în alte țări europene. GOV.UK ID Check și HMRC se află printre cele mai descărcate aplicații, iar branduri locale din domeniul financiar și retail, precum Monzo și Tesco, sunt bine reprezentate. Prezența Microsoft Authenticator în top 20 sugerează importanța tot mai mare a securității și a identității digitale.

În Turcia, topurile pentru 2025 diferă semnificativ de cele din UE sau din Regatul Unit. Aplicațiile locale și serviciile digitale susținute de stat au o pondere mult mai mare. Platforme guvernamentale precum e-Devlet Kapısı și e-Nabız se regăsesc în top alături de aplicații de telecomunicații și bancare, precum Turkcell, Türk Telekom și Garanti BBVA Mobile.

Platformele autohtone de comerț electronic și anunțuri, cum sunt Trendyol și sahibinden, ocupă poziții importante, indicând o preferință clară pentru soluțiile naționale. Din perspectiva veniturilor, aplicațiile locale de streaming și social media, precum Tabii, TOD Türkiye și Azar, subliniază rolul esențial al conținutului regional și al platformelor adaptate cultural în economia aplicațiilor din Turcia.