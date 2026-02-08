O femeie a urmat un sfat primit de la ChatGPT și a făcut 100 de sărituri pe zi. Ce spune că s-a schimbat

Unul dintre cele mai mari obstacole atunci când vine vorba despre schimbarea stilului de viață este identificarea unor măsuri corecte și ușor de aplicat. În lipsa sprijinului oferit de un specialist în nutriție sau de un antrenor personal, multe persoane apelează la ChatGPT, iar de cele mai multe ori sfaturile primite aduc rezultate neașteptate, informează Express.

Este știut faptul că internetul pune la dispoziție nenumărate resurse pentru cei care își propun să facă mișcare, însă parcurgerea acestui drum presupune în continuare multă disciplină și implicare.

Tocmai de aceea, tot mai multe persoane apelează la ChatGPT, un instrument de inteligență artificială capabil să genereze planuri de antrenament sau sugestii de alimentație echilibrată, preluând o parte importantă din efortul de organizare.

Recent, o femeie a atras atenția în mediul online după ce a povestit că ChatGPT i-a recomandat un exercițiu neobișnuit: să sară pe loc de 100 de ori pe zi, promițându-i că acest obicei i-ar putea schimba viața.

Katie, activă pe Instagram, unde își documentează constant procesul de „optimizare” a vieții cu ajutorul inteligenței artificiale, a publicat imagini în care apare sărind în bucătărie. Ea a explicat că a urmat această rutină zilnic, timp de 110 zile la rând, după ce a decis să pună în practică sugestia primită de la ChatGPT.

Deși imaginile publicate surprind doar momentele în care execută exercițiile de sărituri, descrierea care le însoțește scoate în evidență multiplele schimbări pe care Katie spune că le-a resimțit odată cu adoptarea acestui nou obicei de mișcare. Unele dintre efecte, mărturisește ea, au fost cu adevărat surprinzătoare.

După 110 zile de consecvență, femeia afirmă că a observat o îmbunătățire vizibilă a posturii, gambe mai bine definite, un aspect mai luminos al pielii și un nivel crescut de energie, care o ajută să facă față mai ușor activităților zilnice. În plus, Katie spune că senzația de balonare s-a redus considerabil și că silueta ei pare mai suplă, sugerând o scădere în talie ca urmare a exercițiilor zilnice.

Pe lângă beneficiile fizice, ea susține că această rutină i-a oferit și un plus de organizare. Finalizarea celor 100 de sărituri încă de dimineață îi creează senzația că începe ziua în forță și o ajută să se simtă mai motivată și mai productivă.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar mulți dintre cei care au urmărit postarea s-au declarat impresionați de transformarea obținută de Katie printr-o rutină aparent simplă. Numeroși comentatori au spus că intenționează să introducă și ei cele 100 de sărituri în programul zilnic, sperând să obțină rezultate similare.

„O să încep și eu să fac 100 de sărituri pe zi!”, a scris un utilizator. Un altul a mărturisit că auzise de acest tip de exercițiu, dar nu fusese niciodată convins de eficiența lui.

La rândul său, o altă persoană a povestit că face deja 50 de sărituri în fiecare dimineață, imediat ce se dă jos din pat, spunând că acest obicei o ajută să se trezească rapid și îi oferă un plus de energie.

Specialiștii atrag însă atenția că, deși săriturile pot avea beneficii clare, de la tonifierea musculaturii și arderea caloriilor, până la reducerea stresului prin stimularea eliberării de endorfine, acest tip de exercițiu nu este potrivit pentru oricine.

Persoanele care se confruntă cu dureri articulare, în special la nivelul genunchilor, sau cu anumite probleme medicale ar trebui să înceapă gradual sau să consulte un medic înainte de a adopta o astfel de rutină.

În același timp, recomandările venite din partea inteligenței artificiale ar trebui privite cu prudență. Orice sugestie legată de schimbări majore ale stilului de viață este indicat să fie verificată prin surse independente și, atunci când este cazul, discutată cu specialiști, pentru a evita riscurile inutile.