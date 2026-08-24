De la aproape 100 de miliarde la 27 de miliarde de dolari

SHEIN pregătește una dintre cele mai neobișnuite listări la bursă ale anului: gigantul modei online vrea să atragă până la 1,8 miliarde de dolari prin oferta publică inițială de la Hong Kong, însă, în același timp, ar putea plăti până la 3,5 miliarde de dolari unor investitori care au intrat în companie la evaluări mult mai mari, potrivit Reuters.

Situația este cu atât mai spectaculoasă cu cât valoarea estimată a SHEIN a scăzut de la aproape 100 de miliarde de dolari, în 2022, la aproximativ 27 de miliarde de dolari înaintea listării.

Practic, compania care a devenit un fenomen global datorită hainelor foarte ieftine ajunge la bursă cu o evaluare cu aproximativ 70% mai mică decât cea de la vârful său.

SHEIN intenționează să vândă aproximativ 280 de milioane de acțiuni și să atragă până la 1,77-1,8 miliarde de dolari. Compania ar urma să își stabilească prețul final al acțiunilor la finalul lunii august, iar debutul la bursa din Hong Kong este programat pentru 1 septembrie.

Partea cu adevărat neobișnuită apare însă în documentele de listare.

Anumiți investitori care au cumpărat acțiuni SHEIN în rundele de finanțare din ultimii ani beneficiază de mecanisme de protecție dacă societatea ajunge la bursă la o valoare mai mică decât cea la care au investit.

Iar diferența este uriașă.

În 2022, compania a fost evaluată la peste 98 de miliarde de dolari într-una dintre rundele sale de finanțare. Acum, listarea o evaluează la aproximativ 27 de miliarde de dolari.

Pentru a compensa o parte dintre investitorii afectați de această scădere, SHEIN ar putea plăti până la aproximativ 3,5 miliarde de dolari în numerar, acțiuni suplimentare și alte plăți convenite anterior.

Aici apare paradoxul care face această listare atât de neobișnuită.

SHEIN încearcă să atragă de pe bursă aproximativ 1,8 miliarde de dolari, însă ar putea avea obligații de până la 3,5 miliarde de dolari față de unii investitori existenți.

Cu alte cuvinte, suma care ar putea fi plătită pentru protejarea anumitor investitori este aproape dublă față de banii noi pe care compania încearcă să îi obțină prin IPO.

Reuters Breakingviews a descris situația drept un fel de „IPO inversat”, tocmai din cauza acestui mecanism financiar neobișnuit: în loc ca listarea să fie privită doar ca o modalitate de a atrage capital nou, compania trebuie să suporte simultan costuri uriașe generate de scăderea propriei evaluări.

SHEIN a devenit într-un timp foarte scurt unul dintre cele mai cunoscute nume din comerțul online mondial. Modelul său de afaceri, bazat pe producție rapidă, colecții lansate permanent și prețuri extrem de mici, i-a adus milioane de clienți.

Ascensiunea spectaculoasă a fost urmată însă de probleme tot mai mari.

Compania a fost supusă presiunilor autorităților și investitorilor, iar creșterea sa a încetinit. În același timp, costurile au crescut, iar schimbările privind taxele și importurile au afectat modelul de business care a ajutat compania să se extindă atât de rapid pe piețele internaționale.

Planurile de listare au trecut, de asemenea, prin mai multe etape. SHEIN a analizat inițial o listare la New York, apoi la Londra, înainte de a se îndrepta spre Hong Kong.

Printre investitorii eligibili pentru aceste mecanisme de protecție se află entități asociate unor nume importante din lumea investițiilor, inclusiv Boyu Capital, Tiger Global, General Atlantic, Thrive Capital, Mubadala și Brookfield.

Nu toți investitorii SHEIN beneficiază însă de aceste compensații.

Protecția este legată de anumite clase de acțiuni preferențiale cumpărate în rundele de finanțare mai recente, la evaluări semnificativ mai mari decât cea la care compania se pregătește acum să intre pe bursă.

SHEIN a arătat că plățile vor fi acoperite din propriile resurse financiare.

Listarea din Hong Kong va fi una dintre cele mai urmărite mișcări financiare ale anului pentru industria modei și comerțului online.

Pe de o parte, SHEIN rămâne unul dintre cele mai puternice branduri din zona fast-fashion și are o prezență uriașă la nivel internațional.

Pe de altă parte, scăderea masivă a evaluării și mecanismul prin care compania trebuie să compenseze o parte dintre investitorii vechi arată cât de mult s-a schimbat situația financiară față de perioada în care SHEIN era evaluată la aproape 100 de miliarde de dolari.

Paradoxul este greu de ignorat: SHEIN merge la bursă pentru a atrage aproximativ 1,8 miliarde de dolari, dar ar putea ajunge să plătească aproape de două ori mai mult unor investitori care au pariat pe companie atunci când aceasta valora mult mai mult.