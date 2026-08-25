Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis invitații oficiale președintelui României, Nicușor Dan, și omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a lua parte joi, 27 august, la ceremoniile care marchează 35 de ani de la proclamarea independenței țării.

Potrivit unui comunicat al Președinției de la Chișinău, cei doi lideri au fost invitați să participe la manifestările organizate cu acest prilej în capitala moldoveană.

Ziua Independenței va fi celebrată printr-un program încărcat, care include atât momente solemne, cât și evenimente cu caracter public, menite să sublinieze importanța acestui moment istoric pentru societatea moldovenească.

Dimineața, de la ora 08:30, este programată depunerea de coroane la monumentul „Maica Îndurerată” din Complexul Memorial „Eternitate”. Ceremonia are un caracter comemorativ și reunește, de regulă, cele mai înalte oficialități ale statului.

O oră mai târziu, la 09:30, oficialitățile vor aduce un omagiu și la statuia domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, unul dintre simbolurile centrale ale identității naționale.

Punctul culminant al zilei va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale. Începând cu ora 16:30, aici va defila o paradă militară la care sunt așteptați peste 2.000 de militari și reprezentanți ai forțelor de ordine.

Publicul va putea vedea, de asemenea, mai mult de 100 de vehicule și echipamente din dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne. Parada este gândită ca o demonstrație de capacitate instituțională și ca un mesaj de unitate.

Seara, de la ora 18:00, tot în Piața Marii Adunări Naționale, este prevăzut un concert aniversar. Spectacolul va reuni mai mulți artiști originari din Republica Moldova și este așteptat să atragă un număr semnificativ de spectatori.

Din punct de vedere istoric, independența Republicii Moldova a fost proclamată la 27 august 1991, când Parlamentul de la Chișinău a adoptat Declarația de Independență. Aniversarea de 35 de ani reprezintă un moment de bilanț, dar și de reafirmare a parcursului european al țării.