Politica

Maia Sandu i-a invitat la Chișinău pe Nicușor Dan și Zelenski, de Ziua Independenței

Comentează știrea
Maia Sandu i-a invitat la Chișinău pe Nicușor Dan și Zelenski, de Ziua IndependențeiMaia Sandu şi Nicuşor Dan/ Sursa foto: Facebook/ Maia Sandu
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis invitații oficiale președintelui României, Nicușor Dan, și omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a lua parte joi, 27 august, la ceremoniile care marchează 35 de ani de la proclamarea independenței țării.

Maia Sandu și-a invitat vecinii la Ziua Independenței

Potrivit unui comunicat al Președinției de la Chișinău, cei doi lideri au fost invitați să participe la manifestările organizate cu acest prilej în capitala moldoveană.

Ziua Independenței va fi celebrată printr-un program încărcat, care include atât momente solemne, cât și evenimente cu caracter public, menite să sublinieze importanța acestui moment istoric pentru societatea moldovenească.

Dimineața, de la ora 08:30, este programată depunerea de coroane la monumentul „Maica Îndurerată” din Complexul Memorial „Eternitate”. Ceremonia are un caracter comemorativ și reunește, de regulă, cele mai înalte oficialități ale statului.

O oră mai târziu, la 09:30, oficialitățile vor aduce un omagiu și la statuia domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, unul dintre simbolurile centrale ale identității naționale.

Paradă militară la Chișinău

Punctul culminant al zilei va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale. Începând cu ora 16:30, aici va defila o paradă militară la care sunt așteptați peste 2.000 de militari și reprezentanți ai forțelor de ordine.

Volodimir Zelenski, Maia Sandu

Volodimir Zelenski, Maia Sandu / sursa foto: captură YouTube

Publicul va putea vedea, de asemenea, mai mult de 100 de vehicule și echipamente din dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne. Parada este gândită ca o demonstrație de capacitate instituțională și ca un mesaj de unitate.

Concert în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău

Seara, de la ora 18:00, tot în Piața Marii Adunări Naționale, este prevăzut un concert aniversar. Spectacolul va reuni mai mulți artiști originari din Republica Moldova și este așteptat să atragă un număr semnificativ de spectatori.

Din punct de vedere istoric, independența Republicii Moldova a fost proclamată la 27 august 1991, când Parlamentul de la Chișinău a adoptat Declarația de Independență. Aniversarea de 35 de ani reprezintă un moment de bilanț, dar și de reafirmare a parcursului european al țării.

Stiri calde

14:14 - Lucrările la șinele de tramvai din Capitală, suspendate după descoperirea unor posibile vestigii arheologice

14:01 - Circulă hărți false cu drone în România, avertizează MApN. „Aplicațiile nu au acces la radarul militar”

13:49 - Pace între cele două mitropolii ortodoxe de la Chişinău. Mitropolitul Antonie şi Mitropolitul Vladimir şi-au dat mâna

13:40 - Un hoț neașteptat a intrat la pompieri. Camerele au arătat cine a plecat cu echipamentul. Video

13:32 - Blocaj de nave la Sulina. România și Ucraina caută soluții pentru deblocarea traficului

13:23 - Schelet, găsit într-o construcție misterioasă din Scoția. Nimeni nu știe exact ce rol avea locul

HAI România!

Boierul modern și agri-cultura

Boierul modern și agri-cultura

Bătălie crâncenă pentru fondurile UE din 2028-2034

Bătălie crâncenă pentru fondurile UE din 2028-2034

Secretele spionilor lui CEAUȘESCU. Adevărul despre Caraman, Pacepa si Documentele Top Secret NATO

Secretele spionilor lui CEAUȘESCU. Adevărul despre Caraman, Pacepa si Documentele Top Secret NATO

Proiecte speciale