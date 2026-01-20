Orele de Religie, sub protecția legii. Patriarhia Română: A fost prima disciplină în catalog până la regimul comunist ateu

După apariția unor articole care pun sub semnul întrebării legalitatea predării Religiei în școli, Patriarhia Română afirmă că învățământul religios este garantat de Constituția României și se desfășoară în baza unor reglementări clare.

Potrivit Constituției, statul român are obligația de a asigura libertatea învățământului religios, în funcție de specificul fiecărui cult, iar predarea Religiei în școli este protejată prin lege.

Acest principiu este susținut și de Declarația Universală a Drepturilor Omului, care consacră libertatea gândirii, a conștiinței și a religiei, inclusiv dreptul de a-ți manifesta credința prin educație și practici religioase.

În acest context, Patriarhia subliniază că participarea copiilor și tinerilor la orele de Religie reprezintă un drept constituțional. Acesta este detaliat prin Legea privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, prin Legea învățământului preuniversitar și prin metodologia oficială de predare a disciplinei Religie, aprobată de Ministerul Educației.

Reprezentanții Patriarhiei Române mai spun că, potrivit Legii învățământului preuniversitar, Religia face parte din planurile-cadru ale învățământului primar, gimnazial și liceal, fiind inclusă în trunchiul comun al disciplinelor.

Elevii care aparțin cultelor recunoscute de stat au dreptul constituțional de a participa la ora de Religie, conform confesiunii proprii, indiferent de numărul lor în unitatea de învățământ. Înscrierea se face printr-o cerere scrisă depusă de elevii majori sau de părinți/reprezentanți legali pentru elevii minori, iar schimbarea opțiunii se realizează prin aceeași procedură. Elevii care aleg să nu participe își încheie situația școlară fără această disciplină.

Potrivit instituției, metodologia de predare a Religiei prevede înregistrarea cererii în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România, valabilă pe întreaga perioadă a școlarizării sau până la modificarea opțiunii. Această procedură garantează atât dreptul constituțional de a participa la ora de Religie, cât și respectarea libertății de conștiință, conform legislației educaționale în vigoare.

„Cu privire la notarea elevilor la ora de Religie, menționăm că evaluarea face parte din specificul oricărei materii școlare. Lipsa evaluării elevilor la ora de Religie sau găsirea unor soluții alternative la notă constituie un afront adus statutului acesteia ca disciplină școlară (parte a trunchiului comun – aspect recunoscut și prin Decizia Nr. 669/2014 a Curții Constituționale a României)”, mai arată instituția.

Reprezentanții Patriarhiei Române afirmă că nota la Religie reprezintă un stimulent pentru învățare și un indicator al strădaniei elevilor. În plus, aceștia subliniază că efortul depus în dobândirea cunoștințelor și în dezvoltarea comportamentelor moral-religioase trebuie recunoscut și valorizat.

„Nota funcționează ca un stimulent al învățării și este apreciată de elevi și profesori ca un barometru al strădaniei elevilor. Efortul depus de elevi în acumularea de cunoștințe și în formarea de atitudini și conduite moral-religioase cere să fie răsplătit și valorizat”, mai spun reprezentanții instituției

Instituția amintește că, în România, Religia a fost prima disciplină înscrisă în catalog, până la instaurarea regimului comunist. Instituția subliniază că, în majoritatea țărilor europene, Religia se predă confesional. În mai multe state membre ale Uniunii Europene, disciplina are alocată o oră pe săptămână, cum este cazul Croației, Danemarcei, Finlandei, Luxemburgului, Poloniei, Slovaciei, Spaniei și Suediei, sau două ore pe săptămână, în Austria, Belgia, Cipru, Germania, Grecia, Irlanda, Italia și Malta.

Patriarhia arată că prezența Religiei în școli reflectă continuitatea pedagogică și instituțională și reprezintă o recunoaștere a valorilor creștine, contribuind la formarea personalității elevilor pe plan cognitiv, afectiv, volitiv și atitudinal.

„Disciplina Religie contribuie la dezvoltarea identității personale și la cunoașterea valorilor culturale ale umanității și propune elemente de morală aplicată, necesare sănătății spirituale a persoanei și a comunității. Cultele religioase susțin o educație integrală a elevilor și colaborează în proiectarea elementelor comune din programele școlare. De aceea, elevii, în număr foarte mare, doresc să participe și sunt înscriși la ora de Religie”, se mai arată în comunicat.