Încă un scandal în Învățământ. Mesaje indecente trimise unei eleve de un director adjunct de școală

Un profesor de religie din comuna Săgeata, județul Buzău, care ocupa și funcția de director adjunct și era consilier local, se află sub anchetă penală după ce ar fi trimis mesaje cu conținut sexual unei eleve de doar 14 ani.

Situația a ieșit la iveală atunci când părinții adolescentei au descoperit conversațiile, ceea ce a dus la deschiderea unui dosar penal pentru racolare de minori în scopuri sexuale. În urma scandalului, cadrul didactic a fost demis din funcția de la școală.

Mama fetei a observat că adolescenta primea mesaje explicite la ore târzii și că profesorul, în vârstă de 37 de ani și cunoscut pentru implicarea sa în comunitate, insista ca mesajele compromițătoare să fie șterse. Părinții au sesizat imediat școala și autoritățile.

Inspectoratul Școlar Județean Buzău a convocat Consiliul de Administrație pentru a decide măsuri imediate.

„Inspectoratul Școlar Județean a convocat de urgență Consiliul de Administrație, prin care s-a luat hotărârea de a-l demite pe domnul director adjunct care e suspectul în acest dosar. I s-a adus la cunoștință, iar azi nu mai este la ore, este în concediu medical. Niciodată nu a lăsat impresia că ar putea fi capabil de ceva”, a declarat Dan Popescu, inspector general adjunct al ISJ Buzău.

Cercetările au început imediat cu ridicarea telefonului minorei, pentru a verifica conținutul mesajelor. „La acest moment, cercetările vizează clarificarea naturii relațiilor existente între un cadru profesoral și una dintre elevele minore ale școlii unde acesta își desfășura activitatea didactică”, a precizat Alin Atanasie, prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău.

Localnicii, care îl cunoșteau pe profesor drept un om implicat și „cu vorbă bună”, au rămas surprinși de acuzații. „Îl știam, e un profesor bun. Știa să vorbească, să comunice… Nu credeam așa ceva”, a declarat o locuitoare din Săgeata.

Alt localnic a adăugat: „Dacă face din astea, nu mi se pare corect, dar eu nu am auzit nimic. Nu-i corect! Să-i bage pușcărie grea”.

Deși nu mai are voie să predea până la finalizarea anchetei, bărbatul își păstrează în continuare funcția de consilier local. Inspectoratul Școlar a precizat că suspendarea activității didactice nu afectează automat calitatea funcției publice, care poate fi revocată ulterior prin decizii legale sau administrative.