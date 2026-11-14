Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a lansat un mesaj public în cursul zilei de sâmbătă, cu doar câteva ore înainte de începerea protestului programat în Parcul Izvor din Capitală. În luarea sa de poziţie, parlamentarul a pus accent pe importanţa fundamentală a dreptăţii şi a libertăţii, subliniind că aceste principii trebuie să se aplice atât cetăţenilor simpli, cât şi reprezentanţilor clasei politice.

Orice acţiune publică orientată spre susţinerea libertăţii şi a dreptăţii beneficiază de susţinere şi este considerată pe deplin îndreptăţită. Cu toate acestea, senatorul a ţinut să atragă atenţia că „oamenii politici liberi sunt rari într-o societatea deprinsă cu multe tăceri vinovate”.

Prin intermediul unei postări publicate pe Facebook, senatorul AUR a arătat că o mare parte dintre participanţii la manifestaţie vor solicita eliberarea unui cetăţean român despre care susţin că a fost nedreptăţit de instituţiile statului care aveau rolul să îl protejeze. În opinia sa, garantarea drepturilor fundamentale şi lupta împotriva abuzurilor comise de stat reprezintă un drept inalienabil al fiecărui român.

Totodată, Petrişor Peiu a criticat dubla măsură existentă în prezent în România, punctând discrepanţele majore în faţa legii:

„un stat nu poate fi drept dacă pe unii îi arestează pentru că au traversat pe roşu, iar pe alţii îi protejează pentru că au tocat miliarde în numele statului sau pentru că au ascuns zeci de milioane primite în mod nedemn”.

Parlamentarul a adăugat că populaţia se confruntă cu un profund sentiment de nedreptate, generat de situaţiile în care cheltuielile unui singur om sunt intens contestate şi suspectate, în timp ce alţii dispun de sume de sute de ori mai mari fără a fi traşi la răspundere sau chestionaţi. Din acest motiv, cei care cer libertate pentru un semen trebuie să acţioneze pe baza propriei lor libertăţi pentru a menţine un nivel ridicat de credibilitate.

Referindu-se la politicienii care vor alege să participe sau să susţină public acest demers, liderul senatorilor AUR a scos în evidenţă o valoare esenţială, şi anume libertatea interioară şi exterioară a omului politic. O astfel de independenţă îl face pe un reprezentant al statului să depindă exclusiv de propriile convingeri, şi nu de interesele sau constrângerile venite din exterior.

De asemenea, Peiu a susţinut că magistraţii şi toți cei care iau decizii privind libertatea unor oameni trebuie să fie persoane integre, complet libere şi lipsite de legături sau complicităţi compromiţătoare. Critica s-a extins şi asupra influenţelor ascunse din viaţa publică românească:

„Trăim, din păcate, o lume în care firele cu care sunt legaţi şi dirijaţi politicienii sau alte persoane publice sunt atât de evidente şi de puternice, încât românii şi-au pierdut încrederea atât în politicienii, cât şi în dreptate. O societate nu poate să fie stăpânită de sentimentul de dreptate, atâta vreme cât ji se condusă de oameni cărora alţii le plătesc, pe ascuns, întreaga viaţă, de la avioane private până pantofii cu tălpi roşii. Adevărul ne va elibera”.

Protestul neautorizat a fost stabilit pentru ziua de sâmbătă, începând cu ora 14.00, în zona Parcului Izvor din Bucureşti.

În plan politic, preşedintele AUR, George Simion, a precizat că se va alătura cetăţenilor prezenţi la faţa locului, alături de o parte dintre membrii formaţiunii politice care desfăşurau o activitate internă în interiorul Palatului Parlamentului, deşi a menţionat că nu se consideră organizatorul oficial al acestei manifestaţii.