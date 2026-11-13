Tensiunile generate de planurile privind reforma administrativ-teritorială provoacă prima plecare importantă din rândul social-democraților. Deputatul Lucian Morar și-a anunțat vineri demisia din Partidul Social Democrat (PSD), nemulțumit de scenariile discutate în interiorul formațiunii politice care vizează redesenarea hărții administrative a României. Parlamentarul a transmis că refuză categoric orice proiect care ar duce la desființarea județului Maramureș și la integrarea acestuia într-o structură regională mai largă.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Lucian Morar a criticat direcția în care merg discuțiile despre reorganizarea administrativă a țării. Potrivit declarațiilor sale, scenariile vehiculate în spațiul public ar presupune asimilarea Maramureșului în regiunea Cluj, o perspectivă pe care deputatul o consideră inacceptabilă.

"NU voi fi niciodată de acord cu dispariţia judeţului Maramureş din punct de vedere administrativ! În ultimele zile, agenda publică din România este dominată de tema reorganizării administrative a ţării. În cadrul acestui plan de reorganizare administrativă prezentat în spaţiul public, se discută de dispariţia judeţului Maramureş şi contopirea acestuia în regiunea Cluj. Vreau să fie foarte clar: NU voi fi niciodată de acord cu un asemenea plan şi mă voi opune cu fermitate!", a transmis parlamentarul.

Deputatul a subliniat importanța istorică și culturală a zonei pe care o reprezintă, amintind de eforturile generațiilor anterioare de a păstra identitatea și statutul administrativ al acestui ținut. Totodată, el a taxat lipsa de reacție a celorlalți reprezentanți politici din județ, pe care îi acuză că evită să își exprime public dezacordul pentru a nu intra în conflict cu liderii de la centru.

"Din păcate, se pare că decidenţii politici de la Bucureşti sau Bruxelles ai partidelor politice nu ţin cont de istoria, tradiţiile şi voinţa oamenilor acestui judeţ. Ceea ce este mai surprinzător pentru mine dar cred că şi pentru dumneavoastră, dragi maramureşeni, este tăcerea politicienilor de prim rang ai judeţului nostru.

Aleg să nu fac parte din acest grup de politicieni maramureşeni care preferă să tacă de teama de a nu deranja conducerile naţionale ale partidelor din care fac parte. Începând de astăzi, mă declar dizident pentru Maramureş! Pentru că Maramureşul nu este doar o unitate administrativ-teritorială pe hartă. Este istorie, identitate, tradiţie şi apartenenţă, iar pentru aceasta merită să luptăm!", a mai declarat Lucian Morar.

Decizia deputatului vine la doar câteva zile după ce europarlamentarul Dragoș Benea, cel care coordonează grupul de lucru al PSD pentru reforma administrativ-teritorială, a oferit detalii despre modificările avute în vedere. Luni, acesta a explicat că, în urma reorganizării, satele își vor păstra denumirile actuale, însă la nivelul comunelor vor interveni schimbări de nume. În aceste situații, autoritățile urmează să asigure schimbarea gratuită a documentelor pentru cetățeni, fără costuri suportate de populație.

De asemenea, Dragoș Benea a confirmat că se analizează posibilitatea comasării orașelor mici, care nu mai ating pragul legal de 10.000 de locuitori, dar care continuă să funcționeze cu aparat administrativ specific mediului urban.

"E posibil. Peste 55% dintre oraşe nu mai au pragul legal de 10.000 de locuitori, dar au administraţie de oraş. Ele, practic, sunt comune. E posibil. Chiar la mine în judeţ este oraşul Slănic Moldova care are o populaţie redusă, graniţă cu oraşul Târgu-Ocna. E posibil să rezulte un oraş Târgu-Ocna la final. Ar fi şi firesc, ştiu bine zona", a explicat europarlamentarul social-democrat.

Totodată, coordonatorul proiectului din partea PSD a menționat că discuțiile vor viza și situația actualelor județe, motivând că între acestea există disparități semnificative și că unele sunt mai dezvoltate din punct de vedere economic decât altele.