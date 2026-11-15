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Întoarcere spectaculoasă în fotbal. La 46 de ani, Ronaldinho a debutat pentru Ravenna și a făcut mare vâlvă

Întoarcere spectaculoasă în fotbal. La 46 de ani, Ronaldinho a debutat pentru Ravenna și a făcut mare vâlvăsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Fostul mare internațional brazilian Ronaldinho a revenit pe terenul de fotbal la vârsta de 46 de ani, evoluând pe parcursul unei reprize în partida disputată între formațiile Ravenna și Forli, contând pentru competiția din Serie C.

Întoarcere spectaculoasă în fotbal. La 46 de ani, Ronaldinho a debutat pentru Ravenna și a făcut mare vâlvă

Pentru celebrul mijlocaș ofensiv, acesta reprezintă primul meci oficial după mai bine de un deceniu de pauză. Apariția sa pe gazon a adus aminte de momentele de glorie din carieră, brazilianul evoluând cu o bentiță pe cap care îi ținea podoaba capilară, vizibil albită de trecerea timpului.

Ronaldinho a bifat toate minutele primei reprize, iar la fluierul care a marcat finalul primului act s-a îndreptat spre sectorul rezervat suporterilor pentru a le face o plecăciune în semn de respect. În pauza dintre cele două reprize, tehnicianul Andrea Mandorlini, fostul antrenor al echipei CFR Cluj, a decis înlocuirea brazilianului cu jucătorul Matteo Maggio.

sursa: Facebook

„A mers foarte bine. Mă simt grozav”

La finalul confruntării, Ronaldinho a declarat că este dispus să revină și să evolueze pentru Ravenna ori de câte ori va fi solicitat de către conducere sau de stafful tehnic.

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”A mers foarte bine. Am jucat cu atât de mulți jucători tineri. Mă simt grozav. Nu știu, acum, dacă mă cheamă președintele, mă voi întoarce. Întotdeauna e o plăcere să joc, i-am spus: 'oricând are nevoie de mine, sunt acolo'.

„A fost minunat”

Îmi doream să trăiesc momentele din vestiar. Totul e frumos, fotbalul e cel mai bun lucru pe care l-am avut vreodată în viața mea. A fost minunat să văd atâția jucători tineri care au crescut urmărindu-mă jucând, a fost plăcut să joc alături de ei. Nu, sunt mulți fotbaliști ca mine.

Fotbalul e așa cum e, de multe ori lucrurile nu merg bine, pentru noi, brazilienii, sau pentru noi, italienii. Fotbalul e așa. Acum așteptăm ca atât Italia, cît și Braziula să câștige din nou Cupa Mondială și să joace un fotbal bun”, a spus Ronaldinho, pentru Sky Sport.

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