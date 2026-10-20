Republica Moldova. Alți doi grăniceri ucraineni au fost reținuți de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, după un incident produs sâmbătă, 17 octombrie, în apropierea satului Vasilcău, raionul Soroca. Potrivit informațiilor preliminare, aceștia încercau să rețină un cetățean ucrainean pe râul Nistru, în apropierea malului moldovenesc. Bărbatul a solicitat azil în Republica Moldova. Cererea sa urmează să fie examinată conform procedurilor legale.

Cazul are loc la doar două zile după un incident similar, produs în apropierea satului Holoșnița, din același raion. Atunci, doi grăniceri ucraineni au fost reținuți după ce au trecut pe teritoriul Republicii Moldova în timpul urmăririi unui conațional care încerca să traverseze înot râul Nistru.

„La data de 17 octombrie 2026, în jurul orei 14:00, în apropierea satului Vasilcău, doi angajați ai Serviciului de Stat de Grăniceri al Ucrainei au fost reținuți de o patrulă a Poliției de Frontieră a Republicii Moldova. Din informațiile preliminare, cei doi grăniceri ucraineni se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, desfășurând activități de reținere a unui cetățean ucrainean pe râul Nistru, în apropierea malului moldovenesc.Cetățeanul ucrainean vizat de aceste acțiuni a solicitat azil în Republica Moldova, cererea sa urmând să fie examinată potrivit procedurilor legale”, se menționează în comunicat.

Cei doi grăniceri au fost conduși la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Soroca, pentru aplicarea procedurilor legale. În acest caz a fost inițiată urmărirea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere ilegală a frontierei de stat, prevăzută la art. 362 din Codul penal al Republicii Moldova.

Incidentul de la Vasilcău vine după un caz asemănător, înregistrat pe 15 octombrie, în apropierea satului Holoșnița, raionul Soroca.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, cazul a fost semnalat în jurul orei 15:00. Doi grăniceri ucraineni se aflau într-o ambarcațiune cu motor și urmăreau un cetățean ucrainean care încerca să traverseze râul Nistru.

În timpul operațiunii, ambarcațiunea ar fi ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. O patrulă a Poliției de Frontieră s-a deplasat la fața locului și i-a preluat pe cei doi grăniceri.

Aceștia au fost conduși la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Cosăuți, pentru aplicarea procedurilor legale. Cazul a fost transmis Procuraturii, care a dispus pornirea urmăririi penale pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.

Poliția de Frontieră a precizat că bunurile găsite în cadrul cercetărilor, inclusiv ambarcațiunea, au fost confiscate. Potrivit informațiilor comunicate ulterior, cei doi grăniceri au fost predați autorităților ucrainene în baza acordului bilateral de readmisie dintre cele două state.

În comunicatul oficial, instituția nu a precizat dacă grănicerii aveau arme și muniții asupra lor.

Sursa foto; Captură video

Modul în care autoritățile au gestionat incidentul de la Holoșnița a fost criticat de deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”.

Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, parlamentarul a susținut că cei doi grăniceri erau înarmați cu o armă automată de tip Kalașnikov, 120 de cartușe și două pistoale. Aceste informații nu au fost confirmate oficial de autorități.

Costiuc a cerut explicații privind circumstanțele în care cei doi au fost eliberați și predați autorităților ucrainene, în condițiile în care fusese pornită o urmărire penală.

„Aveau automat Kalașnikov cu ei în barcă, aveau 120 de cartușe, aveau două pistoale. Ei erau înarmați până în dinți. Întrebarea mea: de ce Poliția nu i-a reținut? De ce nu le-a pus cătușele pe mâini, pentru că au trecut ilegal în Republica Moldova?”, a declarat deputatul.

Parlamentarul a acuzat și lipsa de transparență a autorităților. El a susținut că opinia publică nu a fost informată la timp despre incident, deși acesta se produsese cu două zile înainte ca imaginile să devină publice.

Bărbatul implicat în incidentul din 15 octombrie este Alexei Koval, un psiholog clinician în vârstă de 49 de ani, din Kiev.

Potrivit relatării sale și a martorilor, acesta încerca să ajungă la familia sa, plecată din Ucraina. În timp ce traversa râul Nistru înot, ar fi fost urmărit de o ambarcațiune în care se aflau doi grăniceri ucraineni.

Conform aceleiași relatări, cei doi ar fi încercat să-l rețină și să-l lovească. Mai mulți localnici de pe malul moldovenesc au intervenit și l-au scos din apă.

Bărbatul a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Ulterior, a solicitat azil în Republica Moldova.

Incidentul de la Holoșnița a generat și discuții privind reacția diplomatică a Republicii Moldova.

Ministerul Afacerilor Externe a infirmat că ar fi transmis Ucrainei o notă de protest în legătură cu intrarea celor doi grăniceri pe teritoriul moldovenesc. Precizarea a venit după ce deputatul Lilian Carp anunțase anterior că o asemenea notă ar fi fost transmisă.

Într-un răspuns oferit ulterior, instituția a precizat că nu a recurs la acest demers diplomatic. Potrivit MAE, aspectele legate de incident sunt discutate prin intermediul canalelor instituționale de comunicare dintre autoritățile competente.

„Ministerul Afacerilor Externe precizează că abordarea acestui caz nu a inclus transmiterea unei note de protest. Aspectele relevante sunt discutate prin intermediul canalelor de comunicare instituțională dintre autoritățile competente”, a comunicat instituția.

Astfel, MAE a confirmat că nu a fost transmisă o notă de protest, fără a oferi alte detalii despre discuțiile purtate cu partea ucraineană.

La rândul său, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a explicat că ambarcațiunea celor doi grăniceri ar fi ajuns pe malul moldovenesc din cauza defectării motorului și a curenților râului Nistru.

Această explicație a fost prezentată de partea ucraineană în legătură cu incidentul din 15 octombrie. Circumstanțele exacte ale traversării frontierei și ale intervenției grănicerilor au făcut obiectul cercetărilor autorităților moldovene.