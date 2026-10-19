24 de infractori periculoși, trimiși de Irlanda înapoi în România

Irlanda a expulzat duminică 24 de cetățeni români condamnați pentru infracțiuni grave, transportați la București cu un avion închiriat special de autoritățile irlandeze, potrivit The Irish Times. Costul zborului a fost de 182.270 de euro, fără TVA, potrivit informațiilor publicate de presa irlandeză.

Cei 24 de bărbați au vârste cuprinse între 24 și 57 de ani și au primit interdicții de a reveni în Irlanda pentru perioade de până la 10 ani . Condamnările lor au vizat infracțiuni precum furturi prin efracție, violență domestică, agresiuni sexuale, trafic de droguri și fapte asociate criminalității organizate.

Avionul a decolat de pe aeroportul din Dublin la ora locală 16:25 și a aterizat la București la ora 22:00, ora României. Operațiunea a fost organizată prin intermediul Biroului Național pentru Imigrație al Poliției Irlandeze (GNIB).

Dintre cei 24 de români expulzați, 18 se aflau în penitenciarele irlandeze și au fost preluați direct din custodia administrației penitenciare. Ceilalți șase au fost arestați în diferite zone ale țării și ținuți în detenție până la îmbarcare.

La bordul aeronavei s-au aflat polițiști irlandezi, personal medical, interpreți și un observator însărcinat cu monitorizarea respectării drepturilor omului.

Legislația Uniunii Europene privind libera circulație permite expulzarea cetățenilor europeni dintr-un alt stat membru în anumite condiții, atunci când autoritățile consideră că aceștia reprezintă o amenințare gravă pentru ordinea publică sau siguranța publică.

Colm Brophy, secretar de stat în Ministerul Justiției din Irlanda, a declarat că persoanele care locuiesc în țară trebuie să respecte legea. Oficialul a subliniat, totodată, că majoritatea cetățenilor români din Irlanda respectă legislația și contribuie pozitiv la societate.

Potrivit lui Brophy, autoritățile irlandeze au organizat în acest an alte șase zboruri speciale pentru expulzări, prin care au fost transportate 221 de persoane.

Odată cu operațiunea de duminică, numărul total al persoanelor expulzate cu avioane închiriate în 2026 a ajuns la 245. Dintre acestea, 91 sunt cetățeni ai Uniunii Europene expulzați pentru infracțiuni.

Operațiunea de transportare a celor 24 de români la București face parte din măsurile prin care autoritățile irlandeze aplică deciziile de expulzare în cazul persoanelor condamnate pentru fapte penale.