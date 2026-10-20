Ministerul Afacerilor Interne a publicat bilanțul mandatului viceprim-ministrului Cătălin Predoiu, pentru perioada 15 iunie 2023 – 20 octombrie 2026, alături de documentul „Diplomație MAI”, care inventariază dialogul internațional purtat de ministru și rezultatele atribuite acestuia.

Printre principalele realizări prezentate se numără aderarea deplină a României la spațiul Schengen. Potrivit bilanțului, controalele la frontierele interne aeriene și maritime au fost eliminate la 31 martie 2024, iar cele terestre la 1 ianuarie 2025, în urma unei decizii unanime a Consiliului Uniunii Europene.

Ministerul mai susține că migrația ilegală la frontierele României a ajuns la cel mai redus nivel din ultimii cinci ani.

În domeniul intervențiilor operative, structurile MAI au participat la peste 5,3 milioane de misiuni, echivalentul unei intervenții la fiecare 16 secunde, conform datelor prezentate. În 2026, echipajele Poliției au ajuns în mai puțin de zece minute la 73% dintre intervențiile generate de apelurile la 112.

Bilanțul ministrului indică și destructurarea a 405 grupuri infracționale, trimiterea în judecată a 3.039 de membri și instituirea sechestrului asupra unor bunuri evaluate la 1,17 miliarde de lei. Totodată, autoritățile anunță capturarea a 5,9 tone de droguri.

În ceea ce privește intervențiile de urgență, pompierii și echipajele SMURD au salvat 51.881 de persoane. Flota aeriană a ministerului a ajuns la 41 de aeronave, iar 1.200 de ambulanțe noi au intrat în serviciu.

Digitalizarea serviciilor publice este un alt capitol al bilanțului: numărul serviciilor disponibile online a crescut de la patru la 33, iar peste 2,5 milioane de români dețin cărți electronice de identitate. Prin mai mult de 400 de proiecte finanțate din surse externe și prin PNRR au fost efectuate plăți de 7,33 miliarde de lei.

Documentul „Diplomație MAI” menționează peste 170 de întâlniri și convorbiri oficiale cu parteneri din peste 30 de state. Printre rezultatele indicate se numără cooperarea regională la frontiera bulgaro-turcă, proiectul unui birou Frontex în România, un centru european de securitate maritimă la Marea Neagră și o unitate comună de investigații cu Departamentul pentru Securitate Internă al SUA.

Predoiu a mulțumit angajaților ministerului, dar a recunoscut că persistă provocări precum deficitul de personal, legislația învechită și amenințările hibride, inclusiv cele generate de drone.