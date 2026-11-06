Senatorul liberal Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției și al Afacerilor Interne, cunoscut ca Mr. Schengen, îi transmite o replică deputatului USR Emanuel Ungureanu. Reacția vine în urma unui atac lansat de parlamentarul USR pe rețelele de socializare, unde l-a acuzat pe Predoiu că ar servi interesele serviciilor secrete și ale unui presupus sistem mafiot din justiție.

Într-un mesaj detaliat publicat pe pagina sa de LinkedIn, Cătălin Predoiu condamnă atacurile aduse la adresa sa și taxează comportamentul unor parlamentari USR, pe care îl cataloghează drept „huliganism politic”. Fostul ministru compară tacticile de denigrare folosite de adversarii săi cu reflexe totalitare, își apără activitatea din administrația publică și explică de ce criticile referitoare la legile justiției și la relația cu administrația americană sunt nefondate.

Scânteia scandalului s-a aprins inițial după ce Cătălin Predoiu l-a criticat pe liderul USR, Dominic Fritz, pentru modul în care a folosit termenul „lame duck” la adresa președintelui american Donald Trump, după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA. Emanuel Ungureanu a intervenit ulterior în dispută, publicând un text extrem de agresiv în care a lansat acuzații grave și jigniri la adresa senatorului PNL.

Fostul ministru al Justiției subliniază că astfel de ieșiri publice denotă o incapacitate de a purta un dialog politic civilizat și o tendință de a transforma adversarii ideologici în inamici care trebuie distruși.

„Un parlamentar USR, al cărui limbaj politic spune mai mult despre autor decât despre cei pe care îi atacă, îmi consacră azi o postare suburbană împănată «intelectual» cu același tip de «argumente» ieșite din logica multor lideri USR: «Nu gândești și vorbești ca noi, nu ești cu noi, ești împotriva noastră, deci automat ești pesedist, savonist, mafiot, securist, trumpist ș.a.m.d.»”, afirmă Cătălin Predoiu.

Fostul demnitar atrage atenția că acest mod de acțiune amintește de practici folosite în perioade întunecate ale istoriei, fără însă a incrimina întreaga formațiune politică.

„E deja stereotip acest mecanism întâlnit în istorie atât la bolșevici, cât și la fasciști: cei care au alte opinii trebuie musai denigrați, ocărâți, anihilați public, îndepărtați din orice poziție ș.a.m.d. Ca să nu fie dubiu, nu afirm că USR este un astfel de partid; nu vreau să comit același păcat al generalizărilor, spun doar că unii dintre parlamentarii lor au un astfel de comportament”, transmite fostul ministru.

Predoiu amintește că a atras atenția asupra acestui fenomen încă din urmă cu câțiva ani, într-un discurs susținut în fața Parlamentului. Cu toate acestea, el punctează că nu refuză dialogul constructiv și adaugă că a colaborat excelent în trecut cu un specialist din USR, al cărui nume preferă să nu îl divulge pentru a nu-i crea probleme în partid.

O mare parte din disputa dintre cei doi politicieni vizează modificările legislative din domeniul judiciar. Emanuel Ungureanu l-a acuzat pe Predoiu că ar purta directa responsabilitate pentru închiderea unor dosare penale grele prin prescripție și pentru scăparea de pedepse a unor persoane cercetate pentru fapte de corupție.

Senatorul PNL respinge categoric aceste susțineri, explicând că legile promovate în timpul mandatului său au beneficiat de sprijinul partenerilor europeni și al instituțiilor judiciare din România.

„Capetele de acuzare ale atacurilor USR împotriva mea sunt mereu aceleași: legile justiției, pe care nu știu câți dintre cei care vorbesc despre ele le-au citit, legi certificate de două direcții ale Comisiei Europene, DG JUST și DG REFORM, de Colegiul Comisarilor, deci de întreaga Comisie Europeană, precum și de Comisia LIBE din Parlamentul European, legi care au constituit primul jalon îndeplinit din PNRR, au stat la baza ridicării MCV, care ridicare a permis deblocarea dosarului Schengen”, afirmă liberalul.

Totodată, Cătălin Predoiu arată că normele adoptate au primit avalul magistraților din structurile de conducere ale sistemului judiciar.

„Legi care au adus ceva bun și pentru țară, și pentru cetățeni. Legi care au fost validate în prealabil (prin semnătură) de toate forurile instituționale ale Justiției, inclusiv de către Parchetul General și DNA. Punerea în legătură directă a unor sentințe (poate nedrepte) cu acele legi e pură ignoranță în materie juridică și judiciară”, susține Predoiu.

În realitate, închiderea unui număr important de dosare prin prescripție a survenit în urma deciziilor Curții Constituționale nr. 297/2018 și nr. 358/2022 privind întreruperea cursului prescripției, alături de principiul aplicării legii penale mai favorabile, aspecte care țin de Codul penal și nu de legile de organizare judiciară din 2022. Comisia Europeană a confirmat închiderea MCV în septembrie 2023, recunoscând progresele făcute de România.

Fostul ministru consideră că acuzațiile aduse reprezintă o abordare simplistă a unui domeniu tehnic.

„Oricum, o probă de gândire simplistă, binară; justiția, ca subiect, reclamă un echipament mai complex de analiză, pe care detractorul meu de astăzi nu îl posedă. Și, oricum, nu se poate face doar pe un colț de pagină”, adaugă acesta.

Referitor la imputările legate de longevitatea sa în cadrul funcțiilor publice, senatorul PNL susține că acumularea de experiență nu reprezintă un indiciu al unor înțelegeri ascunse.

„Un alt capăt de acuzare ar fi longevitatea mea în treburile publice. E musai ceva necurat aici, în optica unora sau chiar a multora. Din cauza atâtor exemple de comportament politic incorect, a devenit greu de crezut că îți poți asigura o carieră lungă în politică și administrație făcându-ți pur și simplu treaba și având parte de conjuncturi politice favorabile, demonstrând prin rezultate că poți rezolva situații aparent imposibile”, scrie liberalul.

„E musai din start că trebuie să fi făcut ceva în neregulă ca să ai parte de continuitate. Prejudecățile sunt, de fapt, semnele lipsei de judecată”, continuă acesta.

Cu o experiență de 18 ani în serviciul public, dintre care aproximativ 11 ani în calitate de ministru, Predoiu declară că s-a obișnuit cu derapajele din spațiul politic.

„Am trecut, în 18 ani de serviciu public, între care aproximativ 11 ani de ministeriate, nu numai prin provocările inedite și complicate aduse de acest serviciu public, dar m-am confruntat și cu nenumărate derapaje intelectuale și de caracter pe care politica le poartă cu ea și ți le pune în față, ca pe un deșeu inevitabil care aduce aminte de versurile lui Arghezi, goluri de rațiune și de educație verbalizate uneori cu cea mai agresivă ură viscerală, nedemnă de persoane care se pretind civilizate și vor să conducă societatea”, afirmă fostul ministru.

Senatorul menționează că atacurile verbale nu fac decât să îi întărească determinarea de a continua proiectele administrative.

„Fiecare astfel de atac a fost pentru mine un impuls de a merge și mai puternic înainte. Lucrurile nu s-au schimbat. Aceasta ar fi vestea proastă pentru detractori, la modul general: nu îndoiți ținta voastră cu jigniri, ci o întăriți”, transmite Predoiu.

Marea problemă rămâne însă coborârea ștafetei în discursul public, fenomen care afectează dezbaterea din societate.

„Pentru societate însă, vestea proastă este că astfel de «maniere», grobianismul, huliganismul verbal politic acaparează zone din ce în ce mai largi de «dezbatere». Ceea ce este un motiv în plus de a nu abandona. Altă veste proastă pentru detractori”, adaugă senatorul.

În partea finală a intervenției sale, Cătălin Predoiu explică motivele pentru care a criticat catalogarea președintelui american Donald Trump drept un lider fără putere reală de acțiune.

„Revenind la «mărul discordiei», dacă am greșit eu sau dl Fritz cu privire la caracterul de «lame duck» al președinției Trump, viitorul va lămuri”, afirmă fostul ministru.

Predoiu argumentează că evaluarea sa se bazează pe semnale pragmatice colectate din mediul politic de la Washington.

„Până atunci, rămân la părerea mea: discuțiile pe care le-am avut și înainte de «midterms», și după «midterms», adică multe opinii ale unor operatori din teren, din Congres, partide (inclusiv cel democrat) și Guvernul SUA, sunt în sensul că președintele SUA va apăsa «pedala» pentru a-și marca liniile de politică externă”, explică Predoiu.

Politicianul PNL subliniază că nu este vorba despre simpatie politică, ci despre aplicarea unei strategii coerente de diplomație.

„Iar eu subliniez acest lucru nici cu bucurie, nici cu tristețe; spun doar că ar trebui să ținem seama și să ne calculăm pașii inteligent, pentru a ne materializa propriile interese românești.”

Ca exemplu de dosar strategic unde sprijinul SUA rămâne esențial, senatorul menționează obiectivul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). El invocă și o analiză semnată de Lindsay Newman pentru institutul Chatham House, care arată că Donald Trump ar putea redefini conceptul tradițional de „lame duck” prin inițiative executive puternice.

Predoiu încheie într-o notă ironică la adresa acuzațiilor ce i se aduc de către adversarii politici.

„Mai rămâne acum ca cineva, nu spun cine, ca să nu dau impresia de polemică acolo unde nu merită, să afirme că autoarea e vreo securistă sprijinită de SRI, iar Chatham House, o filială PSD”, încheie senatorul PNL.