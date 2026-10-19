Premierul interimar Ilie Bolojan și-a prezentat bilanțul activității la conducerea Guvernului, chiar înaintea votului decisiv din Parlament pentru învestirea Cabinetului condus de Luca Niculescu. În cadrul declarațiilor făcute la Palatul Victoria, oficialul a subliniat că măsurile adoptate în perioada mandatului său au fost esențiale pentru a evita un colaps economic major, care ar fi afectat direct populația. Bolojan a punctat că administrația sa s-a bazat pe transparență totală și pe refuzul de a promite măsuri nerealiste.

”Dacă nu am fi început o reformă ordonată, ar fi urmat o criză care ar fi lovit ţara întreagă şi fiecare familie ar fi simţit puternic acest lucru. Am fost obligaţi să începem prin majorarea TVA. Trebuia să aducem urgent bani la buget şi să reducem deficitul. Nu am ascuns nimic românilor, nu am modificat cifre şi am refuzat să fac promisiuni fără acoperire”, a spus premierul interimar la Palatul Victoria.

Oficialul a recunoscut că deciziile asumate pe parcursul guvernanării au fost extrem de dificile și au pus o presiune considerabilă pe bugetul fiecărei gospodării. Cu toate acestea, el a insistat pe faptul că efortul colectiv al cetățenilor trebuie să se reflecte pe viitor într-o administrație mai responsabilă și mai eficientă.

”Ştiu că în spatele fiecărei cifre există o familie, un angajat, un antreprenor sau un pensionar care şi-a recalculat cheltuielile şi a simţit o scădere a nivelului de trai. Ştiu că oamenii nu trăiesc din indicatorii macroeconomici. Ei judecă guvernarea după preţurile pe care le plătesc, după salarii şi pensii, după siguranţa locului de muncă. De aceea, efortul lor trebuie respectat într-un stat mai cumpătat şi printr-o economie care să le ofere din nou perspective. Le mulţumesc tuturor românilor pentru că au avut de dus greul în această perioadă”, a adăugat Bolojan.

În ciuda dificultăților menționate, Ilie Bolojan a afirmat că măsurile dure au adus rezultate concrete pentru stabilitatea financiară a țării. Printre realizările menționate se numără menținerea calificativului acordat de agențiile de evaluare financiară și reducerea cheltuielilor bugetare.

”Am redus deficitul în a doua jumătate a anului 2025 şi-l vom reduce şi în 2026 la ţinta anunţată. Execuţia bugetului în primele opt luni al acestui an s-a încheiat cu un deficit de 78,5 miliarde de lei faţă de 102,5 miliarde de lei în primele opt luni al anului trecut, ceea ce înseamnă o diminuare de 1,53 puncte procentuale. Am evitat retrogradarea de către agenţiile de rating, asigurând astfel posibilitatea finanţării deficitului”, a spus el.

Un alt punct atins în cadrul bilanțului a fost cel referitor la investițiile publice și gestiunea cheltuielilor de personal. Conform datelor prezentate de premierul interimar, investițiile au înregistrat un avans semnificativ față de anul anterior, atingând suma de 107 miliarde de lei, comparativ cu 82 miliarde de lei în aceeași perioadă din anul precedent. Majoritatea covârșitoare a acestor fonduri, adică peste două treimi, a provenit din proiecte europene.

Totodată, datele oficiale arată o reducere a cheltuielilor de personal în sistemul public. În primele opt luni ale anului 2026, acestea au totalizat 122 miliarde de lei, înregistrând o scădere de 4,3 miliarde de lei comparativ cu intervalul similar din anul precedent.