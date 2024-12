Monden Dan Capatos, scandal din cauza fostei asistente. A fost nevoie de bodyguarzi







Dan Capatos a avut mari probleme din cauza unei foste asistente. Printre primele fete care au apărut în cadrul emisiunii „Un show păcătos” se numără Eva Kent. Prezentatorul a spus că, în urmă cu câțiva ani, un tânăr s-a îndrăgostit de actrița de filme pentru adulți și că a venit în platou pentru ea.

Dan Capatos, probleme din cauza asistentei sale

„La ‘Un Show Păcătos’ când am început, am avut-o pe Oana, Eva Kent… Eva Kent era una dintre primele mele asistente. Bă, băiatule, se îndrăgostise unul de ea. Cunoscut ca nume, băiatul celui care are Piața Matache Măcelaru. Chiar așa era și porecla lui. Mihăiță Măcelaru, Dan Măcelaru… Un nume și nu știu cum Măcelaru. Acum noi terminam la 1 noaptea.

Eu aveam deasupra undeva în lateralul studioului cabina mea. Și urc… îți dai seama, lumea rupea ușa la ora aia, aveam și public. De abia așteptau 1 noaptea sa plece acasă. Cam rămâneam singur, eu și un bătrânel care era deghizat… Eram cu Stoian (n.r. Mircea Stoian). Stoian o ardea și bine… nu că aș fi avut mare baza în el că mă salvează… deci lumea pleca repede”, a povestit Capatos.

S-a speriat foarte tare

Prezentatorul a spus că nu avea pază pe vremea aia și că s-a speriat când a văzut că bărbatul a venit la el. Acesta a declarat că tânărul îndrăgostit de Eva Kent s-a prezentat drept Măcelarul și că n-a știut cum să reacționeze.

„Până urcam eu, mă demachiam… rămâneam singur. Bă, când am urcat…un tip la mine. Nu aveam pază, n-aveam nici pe dracu pe vremea aia, 2008-2009. Nu avusesem invitați așa, vreun însoțitor, dar de ce stă aici că mai avea protocol lângă. ‘Salut, mă, Dane… știi cine sunt eu?’, ‘Nu știu, frate, să înnebunesc.’, ‘Eu sunt cutăriță Măcelaru.’

Îmi suna mie rău Măcelaru…‘Sunt iubitul Oanei, domne’. Zic ‘iubitul Oanei?’ Deja mi s-a părut wow. Adică Oana care avusese iubiți la fiecare scenă, mulți. Și îmi zice ‘Băi… noi trebuie să vorbim că nu se mai poate așa, să știi că sunt foarte nervos, voi vă bateți joc de ea, o luați la mișto. Adică voi credeți că permit așa ceva’.”, a povestit Dan Capatos în podcastul I AM MEDIA.

A fost nevoie de intervenția bodyguarzilor

Prezentatorul a povestit că i-a cerut voie bărbatului să meargă la toaletă și că atunci a sunat la BGS. El a spus că bodyguarzii l-au dus cu mașina până acasă și că l-au asigurat că nu are ce să pățească.

„Zic: ‘Fii atent aici, stai așa, de o ora și un sfert sunt în direct, mă duc… (n.r. la toaletă) și vin și vorbesc’. Când m-am dus la budă, am sunat la BGS: ‘Stai acolo că venim.’ M-am făcut eu că aveam jetul mic. Că a durat mai mult.

M-au dus acasă, frumos, cu mașina. M-au escortat până la mine acasă și au zis: ‘Vezi de treaba, mă, fraierică flaușat asta nu îți face nimic.’. În momentul ăla nu am mai avut nicio frică… deci aia a fost.”, a mai spus Capatos.