Politica Călin Georgescu se încurcă în minciuni. Au ieșit noi detalii la iveală







Călin Georgescu s-a încurcat din nou în minciuni. După ce au apărut imagini cu el și cu Eugen Sechila, deși a spus că nu-l cunoaște, candidatul independent a recunoscut că fost la ferma de la Ciolpani. Sechila a vrut să fugă din țară, dar a fost prins de polițiști.

A fost la ferma de la Ciolpani

Întâlnirea de la Ciolpani a fost confirmată anchetatorilor de patronul fermei de cai, care a fost audiat luni. Cu toate acestea, Georgescu a spus că „a vorbit despre echitație”, nu despre discuțiile la care au participat el, Horațiu Potra și Eugen Sechila. Candidatul independent a mai declarat că nu știe multe lucruri despre acești oameni.

„Eu nu m-am întâlnit acolo. Colegii mei au fost foarte clari, echipa mea. Ei doreau să fac acest lucru, eu nu aveam ce căuta în această discuție tehnică. Va spun, toți sunt din Legiunea Străină, eu nu am participat la această întâlnire. Eu am fost acolo, subliniez încă o dată, pentru că m-au solicitat ei. Ei trebuiau să se întâlnească să discute, să împuternicească situația de pază, însă nu am participat la această discuție, că nu era treaba mea. Aveam alte lucruri de făcut”, a declarat Călin Georgescu joi seară la Realitatea TV.

Călin Georgescu se încurcă în minciuni

Apoi, Georgescu a spus că a mințit inițial în legătură cu întâlnirea de la Ciolpani pentru că echipa sa i-a interzis să divulge anumite informații. Acesta a declarat că a mințit pentru binele familiei lui. „Ținea de securitatea mea și a familiei mele”, a spus el.

Călin Georgescu nu recunoaște că-l știe pe Potra

Întrebat joi dacă are simpatii legionare, Georgescu a spus: „Nu am avut niciodată așa ceva.” Apropiatul candidatului independent, Eugen Sechila, a fost plasat sub control judiciar, joi seară, cu obligația de a nu părăsi țara. După ce a fost audiat, el a fost pus sub acuzare pentru utilizarea de simboluri legionare, el având calitatea de inculpat.

Cu toate că are probleme cu legea, Georgescu a spus că renunță la Sechila: „Nu am să mă dezic de Sechila niciodată. E un om demn.”Momentan, candidatul independent nu vrea să recunoască că îl cunoaște pe Horațiu Potra, chiar dacă sunt dovezi clare.