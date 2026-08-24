Dosarele penale ale lui Cristian Rizea din Republica Moldova. Filmul în care ia șpagă de la un om de afaceri

Cuplul Maricel Păcuraru - Cristian Rizea are motive de îngrijorare. Simt că se întâmplă ceva. Și au dreptate. În această seară au continuat o operațiune clasică de șantaj și hărțuire prin difuzarea publică a numărului meu de telefon și a altor membri ai familiei. În urma cărora am primit mesaje de amenințare, ceea ce mă va determina să depun o plângere penală împotriva celor doi.

Dar până atunci, să lămurim încă una dintre minciunile lui Cristian Rizea, care susține că nu are dosare penale în Republica Moldova. Am date concrete care arată că vorbim despre cel puțin 5 astfel de dosare. Să vă prezint primele două, ca să vedeți cât de mincinos este țucălarul lui Maricel Păcuraru.

Perioada de refugiu a fostului deputat Cristian Luigi Mihai (Rizea) în Republica Moldova a lăsat în urmă un amplu dosar judiciar, marcat de anchete privind crime organizate, escrocherii de proporții și proceduri de executare silită.

În centrul acestor mecanisme infracționale a funcționat un parteneriat direct între Cristian Rizea și soția sa, Josette-Ane-Marie Rizea (fostă Niculina Ana Maria Suditu), utilizată sistematic ca interpusă legală pentru a deține și ascunde bunurile de lux obținute prin circuite financiare opace.

Cea mai gravă acuzație la adresa lui Cristian Rizea este formulată în cauza penală nr. 2022670259 , pornită la data de 29 decembrie 2022 de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Procurorii îl acuză de spălare de bani în proporții deosebit de mari, săvârșită în cadrul unui grup criminal organizat, faptă prevăzută de articolul 243 alineatul (3) literele a) și b) din Codul Penal al Republicii Moldova.

Potrivit actelor de urmărire penală, Rizea a creat la 7 octombrie 2020 compania-paravan SRL „REALITATEA-PHG” (cod fiscal 1020600034765), destinată formal producției de televiziune, dar utilizată în realitate pentru a converti și disimula originea ilicită a fondurilor rulate.

PHG înseamnă Păcuraru Holding Grup, adică marca înregistrată a patronului său, Maricel Păcuraru.

Prin această schemă financiară au fost achiziționate bunuri de mare valoare, anchetatorii identificând un autoturism Land Rover Range Rover (an 2016) evaluat la 145.900 de euro (peste 2,96 milioane lei moldovenești) și o proprietate imobiliară de lux cumpărată la 20 octombrie 2021. Această casă individuală de 157,8 metri pătrați, însoțită de o construcție anexă de 26,4 metri pătrați, este situată în Chișinău, pe strada Cireșilor 38/1, având o valoare de piață de 451.000 de euro (peste 9,23 milioane lei moldovenești).

Imobilul a fost înregistrat direct pe numele soției, Josette-Ane-Marie Rizea, demonstrând rolul activ al acesteia în disimularea proprietății reale a bunurilor. Prin ordonanța din 5 ianuarie 2023, procurorii PCCOCS l-au încadrat oficial pe Cristian Rizea ca bănuit în acest dosar.

În paralel, Rizea a fost vizat direct într-o anchetă de escrocherie instrumentată de Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău în cadrul dosarului penal nr. 2022011284, deschis la 26 august 2022 în baza articolului 190 alineatul (5) din Codul Penal. Dosarul a pornit de la plângerea politicianului Vladimir Dachi, recunoscut oficial ca parte vătămată cu un prejudiciu total de 393.000 de euro (echivalentul a 8,38 milioane lei moldovenești).

Conform probatoriului, între mai 2021 și februarie 2022, Rizea l-a indus în eroare pe Dachi, obținând 78.000 de euro sub pretextul unor nevoi familiale urgente și 315.000 de euro destinați expres cumpărării vilei din strada Cireșilor, bani pe care ulterior a refuzat să-i restituie sau să-i legalizeze prin acte notariale.

Consecințele financiare ale acestor fapte s-au răsfrânt direct asupra soției sale, Josette-Ane-Marie Rizea, devenită ținta principală a executărilor silite și a măsurilor asigurătorii. Instanțele din Chișinău au dispus instituirea sechestrului judiciar asupra vilei de pe strada Cireșilor și asupra altor bunuri mobile, obligând-o pe aceasta la plata a peste 114.000 de euro în procesele civile deschise de creditorii privați lăsați fără bani.

Acest mod de operare a continuat tiparul din România, unde Josette-Ane-Marie Rizea fusese anterior vizată în procedurile de atragere a răspunderii materiale pentru falimentul societății Fantazia Imobiliare SRL, un alt vehicul comercial utilizat de familie în afaceri imobiliare controversate.

Dar voi reveni și cu alte detalii. Până atunci delectați-vă cu filmul în care Rizea ia bani de la un om de afaceri pe care l-a șantajat mediatic.