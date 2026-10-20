Toți cei 13 miniștri propuși de Luca Niculescu și audiați luni în comisiile parlamentare au primit avize favorabile. Audierile continuă marți dimineață, când vor fi evaluați ultimii cinci membri ai viitorului Executiv. Ulterior, parlamentarii se vor reuni în plen pentru votul de învestire a Guvernului, programat la ora 14:00.

Pentru a obține învestirea, Guvernul Niculescu are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Până acum, niciunul dintre candidații audiați nu a primit aviz negativ, deși dezbaterile din comisii au fost marcate de dispute, acuzații și ironii între parlamentari.

Marți, 20 octombrie, audierile în comisiile de specialitate încep la ora 09:00 și se vor desfășura după următorul program:

09:00 – Radu Marinescu, propus la Ministerul Justiției;

09:30 – Alexandru Mihai Ghigiu, propus la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;

10:00 – Sebastian-Dănuț Neculăescu, propus la Ministerul Afacerilor Externe;

10:30 – Petre Florin Manole, propus la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

11:00 – Alexandru Florin Rogobete, propus la Ministerul Sănătății.

După încheierea audierilor, plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului va vota pentru învestirea noului Guvern. În cazul obținerii numărului necesar de voturi, membrii Executivului vor depune jurământul în fața președintelui țării.

Printre candidații care au trecut luni prin comisiile parlamentare se numără Ioana Ruxandra Victoria Ciocan, propusă la Ministerul Culturii, Natalia Elena Intotero, nominalizată la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, și Ștefan Ovidiu Popa, propus la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Popa a obținut 20 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă” și 4 abțineri.

Marian Neacșu, propus viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, a primit aviz favorabil cu 21 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”.

De asemenea, Sorin Gabriel Ionescu, nominalizat pentru funcția de ministru delegat pentru Învățământ Preuniversitar, a primit aviz favorabil. Același rezultat l-au obținut Valentin Sorin Costreie, propus la Ministerul Educației și Cercetării, și Costinel Bogdan Dumitru, nominalizat pentru portofoliul de ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială.

Dumitru a trecut de comisie cu 47 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și 16 abțineri.

Alexandru Nazare, propus la Ministerul Finanțelor, a primit 33 de voturi „pentru”, două „împotrivă” și șase abțineri. Daniel Cătălin Zamfir, nominalizat pentru Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a obținut 48 de voturi „pentru”, 29 „împotrivă” și două abțineri.

La ieșirea de la audierile parlamentare, ministrul propus al Educației, Sorin Costreie, a susținut că școlile au nevoie de măsuri suplimentare de securitate.

„Este nevoie de o mai bună pază în școli, chiar ca la aeroport”, a declarat acesta.

Costreie a explicat că înființarea unui portofoliu separat pentru învățământul preuniversitar a fost o solicitare proprie. El consideră că împărțirea responsabilităților între doi miniștri ar putea contribui la o mai bună gestionare a sistemului educațional.

„De ani de zile spun că este nevoie de așa ceva, pentru că modelul european din țările în care Educația este valorizată și în care se întâmplă lucruri bune este cu două ministere, sau, cum este în Finlanda, cu un minister și cu doi miniștri”, a arătat el.

Ministrul propus a mai susținut că separarea responsabilităților ar putea reduce neînțelegerile dintre reprezentanții învățământului universitar și cei ai sistemului preuniversitar.

Bogdan Dumitru vrea să îmbunătățească platformele digitale ale statului

Costinel Bogdan Dumitru, propus pentru funcția de ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, a prezentat mai multe obiective pe care dorește să le urmărească după preluarea mandatului.

Unul dintre acestea vizează funcționarea platformei Ghișeul.ro. Bogdan Dumitru a spus că și-ar dori ca problemele tehnice ale serviciului să fie rezolvate până în ianuarie.

Un alt obiectiv este dezvoltarea sistemului ROeID, astfel încât procesul de autentificare și înrolare să fie mai simplu, iar schimbarea telefonului sau a cărții de identitate să nu impună reluarea procedurii.

„Ce m-ar interesa cu adevărat este să reușim să punem pe picioare ROeID-ul, astfel încât logarea sau autentificarea sa, înrolarea în sistem să dureze maxim o zi, să nu trebuiască reînrolare, dacă vrei să schimbi telefonul, buletinul”, a explicat el.

Ministrul propus a vorbit și despre platforma națională de interoperabilitate, cunoscută sub denumirea PNE.

În ceea ce privește activitatea din mediul online, Bogdan Dumitru a anunțat că dorește să susțină dezvoltarea unei platforme prin care utilizatorii să poată raporta conținutul problematic și conturile false.

Inițiativa este inclusă în planul de guvernare, iar ministrul propus consideră că dezvoltarea unui astfel de instrument trebuie însoțită de măsuri de educație media, inclusiv în școli.

Acesta a subliniat că eventualele mecanisme de raportare trebuie concepute astfel încât să respecte libertatea de exprimare.

„Trebuie să existe neapărat un mecanism de educare. Deci ar trebui alocate niște fonduri pentru o educare media, pentru educare în școli, în ceea ce privește rețelele sociale. Toate lucrurile astea, în schimb, trebuie făcute clar, cu un lucru în minte, și anume dreptul la libera exprimare. Nu trebuie în niciun fel niciun fel atins. Ce ne interesează și s-a tot discutat este conținutul cu probleme, conturile false.”

Votul de marți va stabili dacă echipa propusă de Luca Niculescu va obține sprijinul parlamentar necesar pentru a prelua conducerea Guvernului.