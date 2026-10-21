Un avion de luptă Mirage 2000D al Forțelor Aeriene și Spațiale ale Franței s-a prăbușit marți seara, 20 octombrie 2026, în apropiere de Nancy, în nord-estul țării, în timpul unui zbor de antrenament, potrivit Associated Press.

Cel puțin un membru al echipajului a murit, iar autoritățile continuau miercuri dimineață căutările pentru identificarea celui de-al doilea militar aflat la bord.

Accidentul s-a produs în apropierea localității Rogéville, în jurul orei locale 23:00. Aeronava aparținea bazei aeriene 133 Nancy-Ochey. Cauzele prăbușirii nu erau cunoscute la momentul anunțului, iar circumstanțele în care s-a produs accidentul urmau să fie stabilite de autoritățile franceze.

Operațiunile de căutare au continuat miercuri dimineață, însă condițiile meteorologice din zonă nu au permis intervenția unui elicopter. Echipele au desfășurat acțiunile la sol, cu sprijinul unei drone, pentru a localiza al doilea membru al echipajului.

Forțele Aeriene și Spațiale ale Franței au confirmat accidentul, potrivit informațiilor relatate de agenția de presă AFP și preluate de News.ro.

Până la momentul publicării informațiilor, autoritățile nu comunicaseră o explicație oficială pentru prăbușirea avionului. Nu era precizat nici dacă aeronava întâmpinase probleme tehnice înainte de impact.

Mirage 2000D este o versiune a familiei de avioane de luptă Mirage 2000, concepută în special pentru misiuni de atac la sol. Aeronava a intrat în serviciul forțelor aeriene franceze în 1993 și a fost utilizată în numeroase operațiuni militare desfășurate de Franța în ultimele decenii.

Printre teatrele de operațiuni în care a fost folosit acest model se numără Kosovo, în 1999, Libia, în 2011, precum și Afganistan, Irak, Siria și regiunea Sahel.

Avionul este proiectat pentru misiuni care presupun lovirea unor ținte terestre și operarea în condiții tactice complexe. Aceste misiuni necesită pregătire specifică, iar zborurile de antrenament reprezintă o componentă importantă a activității echipajelor militare.

Potrivit informațiilor publicate de News.ro, misiunea în timpul căreia s-a produs accidentul făcea parte din programul de antrenament al unității. Astfel de zboruri au loc frecvent pe timpul nopții, în special marțea și joia.

Antrenamentele nocturne urmăresc pregătirea piloților pentru operarea aeronavelor în condiții de vizibilitate redusă și pentru executarea misiunilor în diferite scenarii operaționale. Totuși, simplul fapt că zborul se desfășura noaptea nu indică o cauză a accidentului.

Deși a intrat în serviciu în urmă cu peste trei decenii, Mirage 2000D continuă să fie utilizat de aviația militară franceză. Pentru menținerea aeronavelor în serviciu până în anii 2030, Franța a derulat un program de modernizare la jumătatea ciclului de viață.

Conform informațiilor relatate de News.ro, ultimul exemplar inclus în programul de modernizare a fost livrat Forțelor Aeriene și Spațiale în luna iunie 2026.

Prăbușirea de lângă Nancy s-a soldat cu cel puțin un deces, în timp ce căutările pentru găsirea celui de-al doilea membru al echipajului continuau miercuri dimineață. Cauzele tehnice sau operaționale ale accidentului nu fuseseră stabilite public la acel moment.

Rezultatele investigației vor trebui să clarifice circumstanțele în care aeronava s-a prăbușit în timpul zborului de antrenament.