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RO-Alert în Tulcea, după detectarea unei drone. Avioane de luptă au decolat de la Mihail Kogălniceanu

RO-Alert în Tulcea, după detectarea unei drone. Avioane de luptă au decolat de la Mihail KogălniceanuAvioane F-18. Sursa foto: Facebook/Mapn
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Din cuprinsul articolului

Două avioane de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat în noaptea de vineri spre sâmbătă, 17 octombrie, de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au identificat o țintă aeriană în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert.

Două aeronave F-18 au decolat de la Mihail Kogălniceanu

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că radarele militare au detectat o țintă aeriană pe teritoriul Ucrainei, care se deplasa spre frontiera României, la nord de localitatea Plauru.

În urma detectării acesteia, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Avioanele participă la misiunea de Poliție Aeriană Întărită desfășurată în România.

Mesaj RO-Alert în Tulcea. Cât a durat alerta aeriană

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență despre situația înregistrată în apropierea frontierei. Ulterior, au fost activate procedurile de avertizare a populației din nordul județului Tulcea.

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Locuitorii din zonă au primit un mesaj RO-Alert la ora 01:54, prin care au fost informați despre pericolul aerian.

Alerta a încetat la ora 02:30. Potrivit MApN, nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian al României.

Drona FP-1

Drona FP-1 / sursa foto: captură video

Mai multe alerte aeriene în nordul Dobrogei

Incidentul de sâmbătă a fost precedat de alte situații similare în apropierea graniței dintre România și Ucraina.

La sfârșitul lunii septembrie,avioanele F-18 spaniole au decolat în două nopți consecutive, după ce sistemele radar au identificat ținte aeriene în apropierea frontierei, inclusiv în zona aflată la nord de Isaccea.

Un alt incident s-a produs în noaptea de 9 spre 10 octombrie, când locuitorii din nordul județului Tulcea au primit două mesaje RO-Alert.

În acel caz, o țintă aeriană a fost identificată la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Periprava.

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