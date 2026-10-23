Două vulnerabilități critice ale PHP, un limbaj de programare folosit de aproape 70% dintre site-urile web pentru care tehnologia poate fi identificată, au declanșat alerte de securitate în Europa, după ce experții au avertizat că atacatorii pot prelua controlul serverelor fără autentificare, potrivit agenției Reuters.

Problemele, evaluate la 9,2 din 10 pe scala internațională de severitate CVSS v4.0, au determinat administratorii să pregătească actualizări urgente, iar autoritățile europene au recomandat scoaterea temporară din funcțiune a site-urilor care nu pot fi securizate rapid.

Alertele au fost emise pe 21 octombrie 2026, după ce dezvoltatorii PHP au anunțat că vor publica remedieri pentru cele două vulnerabilități. Potrivit Reuters, site-uri guvernamentale din Europa au devenit indisponibile în timp ce operatorii încercau să instaleze corecțiile. Riscul este amplificat de evoluția inteligenței artificiale, care poate ajuta atât cercetătorii în securitate să identifice defecte vechi, cât și atacatorii să descopere și să exploateze mai rapid punctele slabe ale infrastructurii digitale.

PHP este un limbaj de programare care funcționează pe serverele web și permite site-urilor să genereze pagini, să prelucreze formulare, să gestioneze autentificări și să comunice cu baze de date. Spre deosebire de HTML, care descrie structura unei pagini, PHP poate executa operațiuni pe server înainte ca rezultatul să ajungă în browserul utilizatorului.

De exemplu, atunci când un utilizator se conectează la un cont, caută un produs într-un magazin online sau publică un comentariu, un site poate folosi PHP pentru a procesa solicitarea și a transmite informațiile corespunzătoare.

Potrivit platformei de analiză W3Techs, PHP este utilizat de aproape 70% dintre site-urile pentru care poate fi identificat limbajul de programare. Printre platformele care se bazează pe acesta se numără WordPress, sistemul de administrare a conținutului folosit de aproximativ 40% dintre toate site-urile web.

PHP este gratuit și open-source, fiind dezvoltat și întreținut de o comunitate de contributori. Proprietarii site-urilor nu interacționează neapărat direct cu limbajul și, în multe cazuri, nu administrează personal serverele pe care acesta funcționează.

Tocmai această răspândire explică amploarea riscului: o vulnerabilitate în infrastructura PHP poate afecta simultan numeroase site-uri care folosesc versiuni vulnerabile, chiar dacă acestea au designuri, proprietari și funcții diferite.

Cele două probleme au primit un scor de 9,2 din 10 pe scala CVSS v4.0, utilizată pentru evaluarea gravității vulnerabilităților informatice.

CERT-EU, echipa de răspuns la incidente de securitate cibernetică a Uniunii Europene, a avertizat că vulnerabilitățile permit executarea de cod de la distanță fără autentificare. Acest lucru înseamnă că un atacator poate ajunge să execute comenzi pe un server vulnerabil prin intermediul unei conexiuni la internet, fără să fie necesar să dețină un cont sau o parolă.

Consecințele pot include:

Furtul de date, inclusiv accesarea unor informații păstrate pe server.

Modificarea paginilor web, prin afișarea de conținut neautorizat sau compromiterea site-ului.

Preluarea controlului asupra sistemelor, în funcție de configurația serverului și de privilegiile obținute.

Întreruperea serviciilor, care poate afecta accesul utilizatorilor la site-uri și aplicații.

Deplasarea către alte sisteme din rețea, dacă infrastructura compromisă permite accesul la alte resurse.

Furnizorul de găzduire GoDaddy a avertizat că exploatarea acestor probleme poate duce la furtul datelor, modificarea paginilor sau compromiterea completă a sistemului. Directorul tehnic al Cloudflare a declarat, potrivit Reuters, că existau deja indicii privind apariția unor atacuri.

Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA) a avertizat, la rândul său, că vulnerabilitățile ar putea fi folosite pentru furtul de informații, perturbarea serviciilor și accesul la alte sisteme din rețelele afectate.

Pe 21 octombrie, site-uri guvernamentale din Europa au devenit indisponibile în timp ce operatorii evaluau vulnerabilitățile și încercau să aplice remedierile. Printre imaginile publicate de Reuters se numără cea a site-ului francez info.gouv.fr, afișat ca indisponibil la Berlin, pe 21 octombrie.

Autoritățile europene au recomandat organizațiilor care nu pot instala imediat corecțiile să scoată temporar din funcțiune site-urile afectate, pentru a reduce expunerea la atacuri.

Măsura poate afecta serviciile publice și activitatea companiilor, însă menținerea online a unui server vulnerabil poate crea riscuri mai mari dacă atacatorii obțin acces neautorizat.

Problema este deosebit de dificilă pentru site-urile mici, administrate fără echipe specializate de securitate. Multe dintre acestea folosesc servicii de găzduire partajată și nu controlează direct versiunile PHP instalate pe server.

În plus, Wordfence, furnizor de soluții de securitate pentru WordPress, a avertizat că actualizările automate obișnuite ale platformei nu vor instala neapărat remedierea necesară pentru PHP. Administratorii trebuie să verifice dacă furnizorul de găzduire a actualizat efectiv mediul software utilizat.

Potrivit Evenimentul Zilei (EvZ), prima vulnerabilitate a fost raportată dezvoltatorilor PHP pe 11 august 2026 de cercetători ai companiei de securitate Calif, care au lucrat împreună cu OpenAI. Identificarea a fost realizată cu ajutorul modelului GPT-5.6 Sol, conform relatării agenției.

O a doua vulnerabilitate a fost descoperită independent de Wiz, companie de securitate deținută de Alphabet, și raportată pe 24 august.

Wiz a descris descoperirile drept unele dintre cele mai grave vulnerabilități identificate în PHP și a subliniat complexitatea demonstrării faptului că acestea puteau fi exploatate. Potrivit companiei, defectele existau de zeci de ani, însă transformarea lor în vulnerabilități demonstrabile a presupus o succesiune de pași tehnici dificil de realizat practic.

Inteligența artificială poate analiza rapid cantități mari de cod și poate identifica tipare care indică posibile defecte de securitate. Aceleași capacități pot fi folosite însă de atacatori pentru a găsi vulnerabilități și pentru a construi metode de exploatare.

Un material publicat de Reuters pe 22 octombrie a evidențiat această schimbare: instrumentele AI fac mai accesibilă identificarea unor probleme care, în trecut, puteau rămâne ascunse din cauza complexității lor. În schimb, aplicarea remedierilor pe toate sistemele afectate presupune coordonare între dezvoltatori, furnizori de găzduire și organizațiile care operează serviciile.

Administrația președintelui american Donald Trump a declarat că urmărește situația și coordonează acțiunile cu agențiile federale și laboratoarele specializate pentru accelerarea remedierilor. Administrația a prezentat descoperirea și ca pe un exemplu al contribuției inteligenței artificiale avansate la securitatea națională.

Experții în securitate citați de Reuters recomandă cinci măsuri pe care utilizatorii le pot aplica pentru a reduce riscurile digitale. Acestea nu repară vulnerabilitățile serverelor unor terți, dar pot limita compromiterea conturilor personale și expunerea la fraude.

Autentificarea multifactor (MFA) solicită două sau mai multe forme de verificare pentru accesarea unui cont, de exemplu o parolă și un cod temporar sau o cheie de securitate.

Emily Austin, cercetătoare principală în domeniul securității la compania Censys, recomandă folosirea unor parole unice pentru fiecare site și monitorizarea tranzacțiilor.

Experta a atras însă atenția că, în cazul unor vulnerabilități precum cele din PHP, utilizatorii au puține posibilități de intervenție directă. Protecția depinde în mare măsură de faptul că serviciile folosite nu sunt afectate sau că administratorii lor instalează rapid remedierile.

Dan Guido, director executiv și cofondator al companiei de securitate Trail of Bits, recomandă activarea actualizărilor automate pentru telefon, calculator și routerul de acasă.

Actualizările software includ frecvent corecții pentru vulnerabilități cunoscute. Instalarea lor la timp reduce perioada în care dispozitivele rămân expuse.

Runa Sandvik, fondatoarea Granitt și specialistă în securitate digitală, recomandă verificarea și a echipamentelor conectate la internet din locuință. Unele dispozitive inteligente primesc rar actualizări sau nu mai beneficiază deloc de suport. În astfel de situații, utilizatorii ar trebui să consulte producătorul pentru a afla dacă există remedieri disponibile.

Administratorii de site-uri și companiile trebuie să știe ce software rulează pe servere, să instaleze prompt actualizările și să verifice dacă sistemele au fost deja compromise.

Dr. Daniel Gardham, lector la Surrey Centre for Cyber Security și la Universitatea din Surrey, a explicat că identificarea vulnerabilităților devine mai rapidă și mai ușoară, în timp ce remedierea lor pe toate sistemele dependente de software-ul afectat este mult mai dificilă.

Acest lucru înseamnă că simpla publicare a unei corecții nu garantează protecția tuturor site-urilor. Administratorii trebuie să confirme că versiunea vulnerabilă a fost înlocuită și să investigheze eventualele incidente anterioare.

Pentru utilizatorii obișnuiți, responsabilitatea revine furnizorilor serviciilor online. O persoană nu poate instala direct o actualizare pe serverul unui spital, al unei bănci sau al unui magazin online dacă nu administrează infrastructura respectivă.

Atacatorii pot profita de știrile despre vulnerabilități pentru a trimite mesaje frauduloase. Acestea pot pretinde că provin de la bănci, magazine sau platforme online și pot solicita accesarea unui link pentru „securizarea contului”.

Nic Adams, cofondator și director executiv al companiei 0rcus, recomandă verificarea instrucțiunilor direct în aplicația oficială sau pe site-ul furnizorului, accesat prin introducerea manuală a adresei în browser.

Mesajele nesolicitate care impun un termen-limită, solicită parole sau cer coduri de autentificare trebuie tratate cu precauție. Nu introduce date sensibile pe pagini accesate prin linkuri suspecte.

Reutilizarea aceleiași parole pe mai multe site-uri poate permite accesarea altor conturi dacă una dintre platforme este compromisă.

Paul Benda, vicepreședinte executiv pentru risc, fraudă și securitate cibernetică la American Bankers Association, recomandă parole distincte pentru diferitele servicii și atenție sporită la cumpărăturile efectuate pe site-uri mai puțin cunoscute.

O alternativă este folosirea passkeys, chei digitale asociate unui anumit serviciu. Acestea permit autentificarea fără introducerea unei parole tradiționale și sunt concepute pentru a rezista mai bine atacurilor de tip phishing.

Benda a declarat că băncile au investit considerabil în apărarea împotriva noilor amenințări informatice. Cu toate acestea, utilizatorii trebuie să rămână prudenți atunci când introduc date personale sau bancare pe platforme cu niveluri de securitate necunoscute.

Vulnerabilitățile PHP nu înseamnă automat că toate conturile bancare sunt compromise sau că banii clienților sunt în pericol direct. Riscul depinde de sistemele afectate, de modul în care acestea sunt configurate și de posibilitatea atacatorilor de a obține acces la date sau la alte componente ale infrastructurii.

Paul Benda a explicat că sectorul bancar s-a pregătit pentru amenințările asociate modelelor avansate de inteligență artificială și a lucrat pentru a elimina vulnerabilitățile ușor exploatabile. Totuși, el a avertizat că amenințările cibernetice au intrat într-o nouă etapă, în care utilizatorii trebuie să fie mai atenți la serviciile online pe care le folosesc.

În cazul cumpărăturilor, este important să verifici autenticitatea site-ului, să eviți reutilizarea parolelor și să urmărești tranzacțiile. Dacă observi operațiuni necunoscute, contactează imediat banca prin canalele sale oficiale.

Vulnerabilitățile PHP arată cât de mult depind serviciile digitale de componente software care funcționează în spatele paginilor web. Răspândirea limbajului face ca remedierea rapidă să fie importantă pentru numeroase organizații, iar utilizarea inteligenței artificiale accelerează atât descoperirea defectelor, cât și potențialul de exploatare a acestora.

Pentru utilizatori, actualizările automate, autentificarea multifactor, parolele unice și verificarea mesajelor suspecte rămân măsuri esențiale. Protecția completă depinde însă și de reacția dezvoltatorilor, a furnizorilor de găzduire și a organizațiilor care administrează serverele.