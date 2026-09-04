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Primele concluzii legate de incendiul de la Spitalul de Psihiatrie din Ștei. Anchetatorii spun că focul fost pus intenționat

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Primele concluzii legate de incendiul de la Spitalul de Psihiatrie din Ștei. Anchetatorii spun că focul fost pus intenționatStei. Sursa foto: spitalulstei.ro
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Din cuprinsul articolului

Primele cercetări legate de incendiul izbucnit la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță din Ștei, județul Bihor, indică faptul că focul ar fi fost pus intenționat de o pacientă. Incidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri, 4 septembrie, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Femeia despre care autoritățile susțin că ar fi provocat incendiul nu avea discernământ. Focul a izbucnit într-unul dintre saloanele unității medicale, potrivit ISU Bihor.

Primele concluzii legate de incendiu. Focul ar fi fost pus de o pacientă

Ministerul Sănătății a transmis că focul s-a manifestat într-un salon și că exista posibilitatea ca acesta să fi fost inițiat de pacienți. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului și evacuarea persoanelor aflate în clădire.

Cinci  angajați ai spitalului, trei femei și doi bărbați, au suferit o ușoară intoxicație cu fum. Cei cinci sunt infirmieri și au participat la evacuarea pacienților aflați la primul etaj al clădirii. Aceștia au primit îngrijiri medicale la fața locului, însă au refuzat ulterior transportul la spital. Nu au fost raportate victime în rândul pacienților.

Pompieri

Sursă foto: Captură de ecran Facebook

116 persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat

Inițial, autoritățile au anunțat că 56 de persoane aflate în interiorul unității medicale au fost evacuate în siguranță. Ulterior, Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Ministerului Sănătății a actualizat bilanțul. În total, 116 persoane aflate la cele două etaje ale clădirii au fost evacuate sau s-au autoevacuat în siguranță.

Echipajele de intervenție au gestionat situația, iar persoanele evacuate au fost scoase din zona afectată de incendiu.

Planul Roșu de Intervenție a fost activat

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție după izbucnirea incendiului de la spitalul de Psihiatrie, având în vedere numărul mare de persoane aflate în spital.

După gestionarea situației de către echipajele de intervenție, Planul Roșu a fost dezactivat.

Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a izbucnit incendiul și pentru clarificarea modului în care focul a fost declanșat.

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