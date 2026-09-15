Cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy, desfășurată la Peacock Theatre din Los Angeles, a adus mai multe premiere și recorduri. Matthew Rhys a intrat în istoria galei după ce a câștigat două premii pentru rol principal în cadrul aceleiași ceremonii, în timp ce Jean Smart și-a continuat parcursul remarcabil cu o nouă victorie pentru „Hacks”.

Rhys a primit mai întâi trofeul pentru cel mai bun actor în rol principal într-o mini-serie, antologie sau film, pentru interpretarea sa din producția Netflix „The Beast in Me”. Ulterior, actorul a câștigat și premiul pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie, pentru rolul din „Widow’s Bay”, producția Apple TV.

Performanța este una fără precedent în istoria Premiilor Emmy. Rhys este primul actor care câștigă, în aceeași seară, cele două categorii de rol principal. Trofeele din acest an se adaugă celui obținut în 2018 pentru rolul din drama „The Americans”, ceea ce îl face primul actor de sex masculin care a câștigat premiul pentru rol principal în toate cele trei categorii principale: dramă, comedie și mini-serie/antologie/film.

„Widow’s Bay” a fost unul dintre marile succese ale ediției din acest an. Comedia de groază produsă de Apple TV a obținut 14 premii din 19 nominalizări la galele Primetime Emmy și Creative Arts Emmy. Serialul a câștigat inclusiv premiul pentru cel mai bun serial de comedie, precum și trofee pentru interpretare, scenariu și regie.

Kate O’Flynn și Stephen Root au fost recompensați pentru rolurile secundare, în timp ce creatoarea Katie Dippold și regizorul Hiro Murai au primit, la rândul lor, premii.

O altă producție importantă a serii a fost „The Pitt”. Drama medicală de la HBO a primit șapte trofee din cele 25 de nominalizări, cel mai mare număr de nominalizări obținut de un serial în acest an. Producția a câștigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic, iar Noah Wyle a fost desemnat cel mai bun actor într-un serial dramatic, pentru al doilea an consecutiv.

În zona mini-seriilor, „DTF St. Louis” a obținut șapte premii, printre câștigători numărându-se David Harbour și Linda Cardellini. Creatorul Steven Conrad a primit, de asemenea, premiile pentru regie și scenariu.

Jean Smart a câștigat pentru al cincilea an consecutiv premiul pentru cea mai bună actriță într-un serial de comedie, pentru rolul Deborah Vance din „Hacks”. Performanța o transformă în prima femeie care câștigă un Emmy pentru fiecare sezon al aceluiași serial.

Actrița a fost întâmpinată cu ovații în picioare atunci când Zendaya i-a anunțat numele. Smart a răspuns momentului cu umor, glumind pe seama sacrificiilor pe care le fac femeile pentru aparițiile de gală și sugerând, în stilul caracteristic, că publicul masculin ar trebui să rămână în picioare.

Cel mai bun serial dramatic – „The Pitt”

Cea mai bună comedie – „Widow’s Bay”

Cea mai bună mini-serie sau antologie – „DTF St. Louis”

Cea mai bună actriță într-un serial dramatic – Rhea Seehorn, „Pluribus”

Cel mai bun actor într-un serial dramatic – Noah Wyle, „The Pitt”

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial dramatic – Allison Janney, „The Diplomat”

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic – Tom Pelphrey, „Task”

Cea mai bună actriță într-un serial de comedie – Jean Smart, „Hacks”

Cel mai bun actor într-un serial de comedie – Matthew Rhys, „Widow’s Bay”

Cea mai bună actriță în rol secundar într-o comedie – Kate O’Flynn, „Widow’s Bay”

Cel mai bun actor în rol secundar într-o comedie – Stephen Root, „Widow’s Bay”

Cea mai bună actriță în mini-serie/antologie/film – Sally Field, „Remarkably Bright Creatures”

Cel mai bun actor în mini-serie/antologie/film – Matthew Rhys, „The Beast in Me”