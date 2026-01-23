Social

Nou studiu despre cancer: celulele plastice dictează agresivitatea tumorilor

Nou studiu despre cancer: celulele plastice dictează agresivitatea tumorilor
Evoluția cancerului nu este determinată în mod egal de toate celulele tumorale, ci de un grup restrâns de celule extrem de adaptabile, capabile să supraviețuiască tratamentelor și să accelereze transformarea leziunilor inițiale în tumori agresive, potrivit Nature.

Nou studiu despre evoluția cancerului

Cercetătorii de la Memorial Sloan Kettering Cancer Center au descoperit că aceste celule „foarte plastice” pot să se transforme rapid în mai multe tipuri de celule canceroase și să mențină creșterea tumorilor chiar și după chimioterapie sau terapii țintite, precum inhibitorii KRAS.

Pentru a le analiza, echipa a folosit un sistem avansat de marcare și urmărire într-un model murin de adenocarcinom pulmonar, înainte și după tratamente. Rezultatele arată că aceste celule, inițial rare, devin tot mai numeroase pe măsură ce boala progresează.

„Aceste celule nu sunt esențiale pentru inițierea tumorii, dar sunt critice pentru progresia ei și pentru dezvoltarea rezistenței la tratament”, notează autorii studiului.

Prezența unei proteine de suprafață

Proporția celulelor plastice crește de la aproximativ 3% în leziunile precanceroase, la 15% în tumorile primare și până la 30% în metastaze. Ele exploatează mecanisme biologice similare celor ale celulelor stem sănătoase, care în mod normal repară țesuturile lezate, folosindu-le pentru a genera diversitate celulară și pentru a se adapta rapid la mediu și la medicamente.

O descoperire importantă este prezența unei proteine de suprafață, uPAR, specifică acestor celule. În modelele experimentale, limfocitele CAR T direcționate împotriva uPAR au reușit să elimine celulele plastice, producând un răspuns antitumoral semnificativ fără a afecta celulele sănătoase.

Ce au descoperit cercetătorii

Această nouă perspectivă arată că tumora nu este întreținută de un grup fix de celule stem, ci de un set dinamic de celule capabile să intre temporar într-o stare extrem de flexibilă, facilitând tranziția de la leziune premalignă la cancer agresiv.

Cercetătorii explorează acum terapii inovatoare, de la medicamente de mici dimensiuni și terapii conjugate anticorp-medicament, până la strategii CAR T și intervenții asupra căilor moleculare care susțin plasticitatea acestor celule. Studiile continuă pentru a verifica dacă mecanismul observat la cancerul pulmonar se aplică și altor tipuri de carcinom.

