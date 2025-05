O femeie a înjunghiat oameni în Gara Centrală din Hamburg: Trei victime, în pericol de moarte!

Cel puțin 13 persoane au fost rănite, dintre care unele se află în stare critică, după ce o femeie a început să înjunghie trecătorii într-o gară din Hamburg, Germania, conform autorităților locale. Suspecta a fost arestată, informează bnonews.com.

Incidentul s-a petrecut vineri, puțin după ora 18:00, când poliția a fost alertată cu privire la mai multe persoane înjunghiate pe peronul 13/14 al gării centrale din Hamburg, situată în nordul Germaniei.

Un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri a declarat că 13 persoane au fost rănite, dintre care 3 se află în stare critică, 3 în stare gravă și 6 cu răni minore.

Conform publicației Bild, unii dintre răniți au primit îngrijiri în trenuri, deși nu este clar dacă vreo înjunghiere a avut loc într-un tren.

Poliția a confirmat reținerea suspectului, care este o femeie.

A woman has been arrested in Germany following a knife attack that left twelve people injured. The incident occurred at Hamburg Central Station on Friday evening.

The Hamburg police announced a "major police operation" was underway at the station via a post on the social media… pic.twitter.com/ruAIDf3mFp

