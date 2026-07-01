Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis miercuri liderului PNL, Ilie Bolojan, să susțină prin vot un eventual guvern minoritar al social-democraților, afirmând că, în locul schimbului de acuzații dintre partide, este nevoie de soluții pentru depășirea blocajului politic.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute pe 1 iulie, în contextul negocierilor privind formarea unei majorități parlamentare. Mesajul liderului PSD vine după ce Ilie Bolojan a susținut că social-democrații ar fi respins condițiile propuse de liberali pentru un acord politic.

Întrebat despre afirmațiile liderului PNL, Sorin Grindeanu a evitat o confruntare directă, însă a lansat un apel către liberali pentru susținerea unui Executiv minoritar.

„Acum, în loc să arătăm cu degetul, să vină și Bolojan să arate cu degetul și să voteze guvernul minoritar PSD”, a declarat președintele interimar al PSD.

Mesajul reflectă poziția formațiunii potrivit căreia dialogul politic trebuie să continue, chiar dacă negocierile dintre partide nu au dus până acum la un acord privind formarea unei majorități stabile.

În aceeași conferință de presă, Sorin Grindeanu a exclus posibilitatea unei colaborări cu liderul AUR, George Simion, în vederea obținerii voturilor necesare învestirii unui guvern.

Liderul social-democrat a precizat că respectă electoratul AUR, însă consideră imposibilă o colaborare politică cu conducerea formațiunii.

„Îi respect pe alegătorii AUR, dar în acest moment nu putem vorbi despre o colaborare cu Simion. O colaborare cu Simion nu este posibilă”, a declarat Grindeanu.

Acesta a susținut totodată că acțiunile AUR și ale lui George Simion din ultimele săptămâni contribuie la menținerea actualei situații politice, afirmând că „AUR și Simion îl mențin pe Bolojan la putere”.

În ceea ce privește discuțiile pentru formarea unei majorități parlamentare, Sorin Grindeanu a afirmat că PSD nu și-a modificat poziția sau condițiile prezentate anterior, însă rămâne dispus să negocieze un acord care să permită formarea unui guvern.

Potrivit liderului social-democrat, partidul este pregătit să discute atât un acord de guvernare, cât și un acord politic mai larg, dacă acesta poate contribui la depășirea actualului impas.

Declarațiile vin într-un moment în care negocierile dintre principalele partide parlamentare continuă, iar formarea unei majorități rămâne una dintre principalele teme ale scenei politice.