Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a lansat un apel către partidele parlamentare, cerându-le imperativ să modereze discursul public pentru a preveni o destabilizare profundă a țării. Politicianul consideră că clasa politică mai are la dispoziție o ultimă fereastră de oportunitate, valabilă până la finalul lunii iulie, pentru a identifica o cale de ieșire din actualul impas guvernamental.

Aflat la Palatul Parlamentului, Kelemen Hunor a atras atenția asupra faptului că timpul se scurge în defavoarea stabilității naționale, iar negocierile din ultimele zile nu au adus progresele așteptate de opinia publică.

„Suntem în penultima zi înainte de închiderea sesiunii de primăvară a Parlamentului şi încă nu am văzut că s-ar fi conturat o majoritate pentru a investi un guvern. De aceea eu cred că primul lucru ce trebuie făcut este să mai răcim temperatura declaraţiilor dacă vrem să găsim o soluţie şi să nu aruncăm ţara în haos”, a spus Kelemen Hunor, la Parlament.

Tensiunile acumulate în discuțiile recente dintre principalele formațiuni politice par să fi îndepărtat, pentru moment, perspectiva unui consens. Președintele UDMR a subliniat că menținerea unui ton agresiv în declarațiile publice nu face altceva decât să alimenteze partidele extremiste, care pândesc orice pas greșit al taberelor aflate la negociere.

„De aceea, dacă se poate spune aşa, în această caniculă ar trebui să ne aşezăm pe scaun, să punem picioarele în apă rece şi încet, încet să mai reducem temperatura declaraţiilor, că astfel nu vom ajunge nici la guvern minoritar de niciun fel, nu vom ajunge nici la un guvern majoritar de niciun fel şi singurii care vor profita din această situaţie sunt colegii de la AUR”, a afirmat Hunor.

Pe masa discuțiilor se află în acest moment două nume majore pentru funcția de prim-ministru, însă niciuna dintre variante nu beneficiază de o susținere clară în legislativ. În opinia liderului UDMR, ambele scenarii depind, în mod matematic dar neacceptabil, de voturile opoziției radicale.

„Există două propuneri. Sorin Grindeanu din partea PSD-ului, Siegfried Mureşan din partea PNL-ului, dar indiferent la care parte ne uităm (..) este aproape imposibil să ajungem la o soluţie prin care se poate investi un guvern fără AUR.

Deci, nici guvernul PSD condus de Grindeanu, monocolor, fără 10-15 voturi de la AUR, nu are majoritate, nici guvernul eventual, dacă cumva preşedintele Dan l-ar desemna pe Mureşan, nu are cum să aibă majoritate, dacă PSD-ul nu susţine, fără voturile de la AUR, ceea ce pentru noi nu este acceptabil. Nu putem noi legitima, meloniza prin prezenţa sau prin votul nostru pe colegii de la AUR, cu tot respectul pentru fiecare vot, pentru fiecare cetăţean şi aici nu facem diferenţă între niciun om care a votat într-un caz sau altul", a precizat el.

În ciuda blocajului actual, Kelemen Hunor a schițat o posibilă strategie de ieșire din criză, insistând pe ideea unui executiv solid, bazat pe o formulă politică testată în trecutul recent. Reconstrucția vechii coaliții de guvernare rămâne opțiunea preferată de Uniune pentru a asigura tranziția către anii următori.

„Din punctul meu de vedere, soluţia în continuare ar fi un guvern majoritar. Dacă nu se poate să restabilim coaliţia veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL-PSD-UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptabil pentru toată lumea şi eventual nu vin oameni din prima linie în ministere, ci găsim oameni politici, oameni propuşi de fiecare partid, pentru fiecare minister, aşa cum era guvernul înainte de moţiunea de cenzură, cu miniştri propuşi şi cu o majoritate simplă, cel puţin până anul viitor, să trecem în 2026-2027, în primăvară”, a anunţat Kelemen Hunor.

Deși consultările purtate la sfârșitul săptămânii trecute nu au adus un numitor comun, urgența formării unui guvern este dictată și de angajamentele externe ale României. Liderul politic amintește că prioritățile economice și fondurile europene depind direct de existența unui cabinet funcțional pe parcursul verii.

„Important este că până la sfârşitul lunii august să existe un guvern care, prin ordanţă de urgenţă, prin asumare, să aibă posibilitatea de a închide PNRR-ul şi Parlamentul, sigur, convocat în sesiune extraordinară, la un moment dat, să votăm acele legi care sunt necesare pentru a acoperi angajamentele noastre din PNRR”, a mai punctat politicianul.

Perspectivele imediate sunt destul de rezervate, fiind puțin probabil ca un nou cabinet să primească votul de învestitură în orele următoare. Cu toate acestea, liderul UDMR îndeamnă la pragmatism și la abandonarea orgoliilor legate de mecanismul rotativei guvernamentale.

„Eu cred că încă avem această ultima şansă, până la sfârşitul lunii iulie, undeva spre sfârşitul lunii iulie, să găsim o rezolvare a soluţiei. În acest moment asta se conturează. Dacă nu are cineva un băţ magic prin care rezolva azi, mâine, nu prea văd cine ar avea acest băţ magic, eu cred că mâine se închide sesiunea parlamentară, fără să putem vota un guvern”, a afirmat Kelemen Hunor la Parlament.

În final, el a detaliat motivele tehnice ale blocajului dintre partide, explicând de ce negocierile anterioare au eșuat și care ar trebui să fie strategia de gestionare a acestui conflict politic major.

„Deocamdată, nu s-a acceptat rotativa. Noi am vrut să mergem cu rotativa mai departe, cu Mureşan, până în aprilie, şi după aceea să vină PSD. Nu a acceptat PSD şi invers. Deci eu cred că în acest moment nu trebuie să ne încurcăm în aceste detalii. În primul rând, trebuie să cădem de acord că alegerile anticipate nu vor fi, nimeni nu vrea voturi de la AUR şi atunci nu rămâne altă soluţie decât să găsim împreună o posibilitate de a învesti un guvern şi să reducem declaraţiile, temperatura declaraţiilor, într-o zonă de normalitate. Poate nu se poate de azi până mâine, dar în câteva zile trebuie să ajungem acolo. Dacă nu vrem să aruncăm în aer totul.

Dar astăzi eu nu aş intra în aceste detalii, trebuie să mergem pas cu pas, fiindcă ăsta este un conflict foarte dur între partide, sau între unele dintre partide şi lideri, şi dacă vrei să ai un management al conflictului, atunci nu intri în aceste detalii, care eventual pot fi discutate mai târziu, nu în acest moment.”