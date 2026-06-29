Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că Partidul Social Democrat își menține poziția exprimată încă de la începutul negocierilor privind formarea noului Executiv și că formațiunea dorește să facă parte din viitorul guvern.

Liderul social-democrat a afirmat că PSD nu și-a modificat strategia, în timp ce celelalte partide și-ar fi schimbat opțiunile pe parcursul discuțiilor.

Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor politice privind constituirea unei majorități parlamentare și formarea unui nou guvern. Grindeanu a susținut că, în actuala configurație parlamentară, niciun partid sau alianță nu dispune de suficiente voturi pentru a instala un Executiv fără sprijinul PSD.

Președintele PSD a insistat că formațiunea pe care o conduce nu și-a schimbat punctul de vedere în privința participării la guvernare.

Potrivit acestuia, social-democrații au transmis încă de la început că își doresc continuarea colaborării în cadrul unei coaliții și că nu vor susține în Parlament un guvern din care PSD nu face parte.

„PSD nu și-a schimbat punctul de vedere. PSD de la început a avut aceeași poziție, să rămânem în cadrul coaliției, atât cât se poate, iar PSD vrea să facă parte din guvern”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a adăugat că hotărârea partidului este una clară și că aceasta a fost comunicată încă din primele etape ale negocierilor. În opinia sa, schimbările de poziție au venit din partea celorlalți actori politici implicați în discuții.

Întrebat despre posibilitatea formării unui guvern alcătuit din PSD, PNL și UDMR, fără participarea USR, Grindeanu a afirmat că PSD și-a exprimat acordul pentru această variantă în cadrul consultărilor desfășurate la Palatul Cotroceni.

Potrivit liderului PSD, persoana care s-ar fi opus acestei formule este Ilie Bolojan.

„PSD a fost de acord cu această variantă, la Cotroceni. Cine nu a fost de acord este Bolojan”, a afirmat Grindeanu, fără a oferi alte detalii privind motivele invocate în cadrul discuțiilor.

Declarația vine pe fondul negocierilor dintre partidele parlamentare pentru identificarea unei formule de guvernare care să asigure o majoritate stabilă în Legislativ.

Sorin Grindeanu a subliniat că actuala aritmetică parlamentară face dificilă formarea unui Executiv fără sprijinul social-democraților. El a susținut că nici celelalte partide nu dispun singure de numărul necesar de voturi pentru învestirea unui guvern.

„Nimeni nu are majoritate în acest moment. Cum și noi avem nevoie de alte voturi din afara coaliției, dacă PSD nu votează, nici ceilalți nu au majoritate”, a declarat liderul PSD.

Mesajul transmis de Grindeanu sugerează că partidul consideră participarea sa la viitoarea guvernare drept un element important pentru asigurarea stabilității politice și pentru obținerea votului de învestitură în Parlament.

În declarațiile sale, președintele PSD a recunoscut că actualele negocieri sunt tensionate și că este dificilă detensionarea situației într-un interval scurt. Totuși, acesta a apreciat că prioritatea rămâne formarea unui guvern funcțional.

Grindeanu a afirmat că este nevoie de o perioadă de calm în dialogul politic și a reiterat că PSD nu și-a modificat poziția de la momentul în care partidul a decis să susțină moțiunea de cenzură împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan.

Totodată, liderul social-democrat a făcut referire la relațiile dintre PSD și PNL, amintind că liberalii au adoptat în trecut o rezoluție prin care excludeau o alianță cu PSD.

În acest context, Grindeanu a ridicat întrebarea privind posibilitatea formării unei majorități stabile în condițiile în care partidele își impun reciproc astfel de limitări.

Declarațiile liderului PSD reflectă faptul că discuțiile privind formarea noului Executiv rămân deschise, iar principalele partide parlamentare încearcă să identifice o formulă care să întrunească sprijinul necesar în Parlament.

Până la finalizarea negocierilor, pozițiile exprimate public de liderii politici continuă să contureze principalele scenarii privind viitoarea guvernare și echilibrul politic din Legislativ.

Acest material este susținut de Partidul Social Democrat

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