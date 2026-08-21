La data când se consuma evenimentul din informarea de mai jos, Ana Pauker era fără îndoială cea mai puternică femeie din România Populară. Patru ani mai târziu avea să fie doar o profesoară de limba rusă pusă în arest la domiciliu, dar așa erau acele vremuri schimbătoare, în care destinul oricui depindea de capriciile sau calculele unui grup restrâns.

În 1949, însă, Pauker era ministru de Externe și influența sa în structurile de conducere era uriașă.

Așa se ajunge la povestea din telegrama CIA de mai jos:

Ana Pauker a fost supusă recent unei operații pentru îndepărtarea unei tumori maligne a rinichiului drept. Chirurgul principal a fost dr. N. Hortolomei, asistat de doi medici sovietici și de un alt medic român, dr. Burghilea.*

Deși zvonurile despre boala Anei Pauker circulă intens de luni de zile, s-a stabilit că Pauker nu a mai fost văzută în public de câteva săptămâni și că toate activitățile oficiale importante se desfășoară acum la domiciliul ei, nu în clădirea Ministerului Afacerilor Externe.

* Comentariu [CENZURAT]: Dr. N. Hortolomei, chirurg și profesor la Universitatea din București, locuiește pe strada Thomas Masaryk nr. 34. Niciun dr. Burghilea nu figurează cu domiciliul în București; există însă un dr. Theodor Burghele pe strada Pia Brătianu nr. 4.

Acum știm clar că tumoarea operată nu a oprit-o pe Ana Pauker de la a mai face rău încă patru ani și nici de la a rezista rușinii mazilirii în timpul ”micii destalinizări” din 1952-1953.

Doctorul care a condus operația, Nicolae Hortolomei, este, însă, o ”minune” a acelei perioade. Chirurg, el era din 1948 membru al Academiei Române și director al Clinicii de Urologie a Spitalului Colțea. Cu un parcurs impecabil ca medic, Hortolomei avea totuși o hibă în biografie care altora le-a adus încarcerarea sau chiar moartea: fusese ministru în Guvernul Gheorghe Tătărescu, în timpul dictaturii Regelui Carol al II-lea, în anii 1939-1940.

Hortolomei este lăsat – și chiar ajutat – să performeze și după schimbarea din 1947.

Cel de-al doilea român din echipa de patru medici era Theodor Burghele, care se forma pe atunci la școala lui Hortolomei.

Profesorul Burghele va avea un parcurs profesional de invidiat, ministru al Sănătății, rector al Institutului de Medicină și Farmacie din București, președinte al Academiei Române și - ce ar mai fi de adăugat?

Ah, era să uit! – medicul personal al lui Nicolae Ceaușescu, despre a cărui prostată știm că se interesau și spionii CIA - Ședință de urgență la CIA despre prostata lui Nicolae Ceaușescu. Timp de 4 ani americanii au așteptat ca bolile să-l omoare pe președinte RSR - dar asta era tocmai în 1985, când toți protagoniștii telegramei din 1949 erau oale și ulcele!