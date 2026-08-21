Alertă DSP la Timișoara, din cauza incendiilor din Serbia

Un nor dens de fum a acoperit din nou Timișoara, vineri, după ce incendiile de vegetație din Serbia au continuat să afecteze calitatea aerului din vestul României. Este pentru a doua zi consecutiv când locuitorii orașului reclamă miros puternic de ars și prezența fumului în atmosferă.

În acest context, Direcția de Sănătate Publică Timiș le recomandă oamenilor să limiteze expunerea și să păstreze ferestrele locuințelor închise. Instituția avertizează că fumul poate agrava problemele respiratorii, în special în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni pulmonare sau cardiovasculare.

DSP Timiș recomandă reducerea activităților desfășurate în exterior și evitarea, pe cât posibil, a deplasărilor între localități, inclusiv din cauza vizibilității care poate fi diminuată semnificativ. Pentru persoanele vârstnice și familiile cu copii, autoritățile recomandă o atenție sporită și limitarea timpului petrecut afară.

Persoanele cu boli respiratorii sau cardiovasculare cronice sunt sfătuite să evite complet activitățile în aer liber. În situațiile în care deplasarea afară nu poate fi amânată, DSP recomandă utilizarea unei măști de protecție respiratorie.

În cazul apariției unor simptome precum dificultăți de respirație, tuse sau senzația de șuierat în piept, oamenii sunt îndemnați să solicite ajutor medical.

Problemele au fost semnalate și joi, când autoritățile au primit zeci de apeluri la 112 din Timișoara și din județ. Pompierii au trimis echipaje pentru verificări, însă nu au identificat incendii pe teritoriul județului.

ISU Timiș a indicat că sursa fumului este, cel mai probabil, reprezentată de incendiile de vegetație uscată din zona Dubovac, Serbia, iar direcția vântului și condițiile meteorologice favorizează deplasarea fumului peste graniță.

În ultimele zile, în Serbia au fost raportate aproximativ 45 de incendii de vegetație. Una dintre cele mai afectate zone este rezervația naturală Deliblato, din nord-estul țării, unde flăcările au distrus aproximativ 3.500 de hectare de vegetație.

Alte incendii importante au fost semnalate în zona muntelui Stolovi, unde au ars circa 200 de hectare de pădure și vegetație joasă, precum și într-o zonă aflată mai la sud, unde suprafața afectată este estimată la aproximativ 60 de hectare.

Autoritățile de la Belgrad au solicitat inclusiv sprijinul Rusiei pentru intervenția împotriva incendiilor, după ce resursele europene disponibile pentru astfel de operațiuni au fost reduse de amploarea incendiilor de vegetație din această vară.

Un avion rusesc de stingere a incendiilor, de tip IL-76P, a ajuns miercuri la Niș și a fost folosit ulterior pentru intervenția în zona Deliblațka Peščara.

Serbia nu face parte din Uniunea Europeană, însă poate beneficia de sprijin prin Mecanismul de protecție civilă al UE. Resursele europene sunt însă solicitate în această perioadă de numeroase incendii forestiere produse pe continent.