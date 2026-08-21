Un tribunal din Hong Kong a condamnat vineri doi activiști care au organizat comemorări anuale la scară largă pentru cei uciși în represiunea comunistă din 1989 a protestatarilor pro-democrație din Piața Tienanmen, potrivit WSJ.

Condamnările avocatului Chow Hang-tung și ale organizatorului sindical Lee Cheuk-yan pentru incitare la subversiune încheie unul dintre ultimele procese majore dintr-o represiune de ani de zile care a urmat protestelor antiguvernamentale în masă din Hong Kong în 2019. Aceștia au fost acuzați în temeiul legii securității naționale din Hong Kong, pe care Beijingul a impus-o teritoriului în 2020.

Un al treilea inculpat, avocatul și fostul parlamentar Albert Ho, a pledat vinovat la începutul procesului de 24 de zile din ianuarie.

Aceștia riscă pedepse cu închisoarea de până la 10 ani. Pedepsele vor fi pronunțate ulterior.

Peste 400 de persoane au fost arestate sub suspiciunea de punerea în pericol a securității naționale de la intrarea în vigoare a legii securității, 212 fiind acuzate și 182 condamnate, potrivit Biroului de Securitate din Hong Kong.

Printre cei condamnați la închisoare se numără zeci dintre cei mai proeminenți activiști, politicieni ai opoziției și jurnaliști din Hong Kong, inclusiv Jimmy Lai, fostul magnat media în vârstă de 78 de ani.

Chow, Lee și Ho au ajutat la conducerea priveghiurilor anuale pe 4 iunie pentru a marca aniversarea reprimării protestelor din Piața Tiananmen din 1989, când armata chineză a ucis sute, posibil mii, de oameni la Beijing și în alte orașe.

Mulțimi de oameni se adunau în fiecare an în Parcul Victoria din Hong Kong, ținând lumânări și ascultând discursuri, inclusiv videoclipuri ale părinților tinerilor uciși de trupe în 1989.

Toți inculpații aveau roluri de conducere în organizația care conducea priveghiurile, Alianța Hong Kong în Sprijinul Mișcărilor Patriotice din China. O poziție centrală a grupului, care s-a desființat în 2021, era de a cere sfârșitul „dictaturii unui singur partid” în China.

În timpul procesului, au existat puține dezbateri cu privire la rolul acuzaților în grup sau la activitățile lor, inclusiv priveghiurile. În schimb, inculpații și avocații lor s-au întrebat dacă critica unui act guvernamental a constituit o provocare directă la adresa puterii de stat.

Apărarea lor a ridicat o întrebare fundamentală a legii securității: dacă prioritatea acesteia este protejarea statului sau controlul Partidului Comunist Chinez asupra acestuia.

„Problema cheie este dacă legea ne interzice cu adevărat să urmărim o tranziție democratică și dacă apără cu adevărat domnia perpetuă a Partidului Comunist”, a declarat Chow, care s-a reprezentat pe sine, în declarația sa finală. „Când există cu adevărat o dictatură, ne interzice legea să numim o dictatură dictatură?”

Colegiul format din trei judecători care a audiat cazul a constatat că inculpații intenționau să pună capăt conducerii Partidului Comunist în China. Inculpații „intenționau să-i facă pe alții să-și piardă încrederea în PCC prin incitarea ostilității și provocarea diviziunii”, a declarat instanța în hotărârea sa.

În Hong Kong, inculpații au o capacitate limitată de a solicita instanțelor să ia în considerare întrebări fundamentale privind respectarea legii securității cu protecțiile constituționale din legislația din Hong Kong. Curtea de Apel Finală din Hong Kong a decis în 2021 că instanțele locale nu au competență de a examina contestațiile constituționale la adresa legii securității.

În schimb, puterea de a interpreta legea revine Congresului Național al Poporului din Beijing, controlat de Partidul Comunist. Priveghiurile de la Tiananmen, care au avut loc în Hong Kong timp de decenii, au fost singurul memorial public de amploare din China pentru victimele violențelor din 1989. Acestea au fost mult timp un simbol al statutului unic al Hong Kong-ului în China.

Fosta colonie britanică, care a revenit sub controlul regimului comunist chinez în 1997, se bucura cândva de libertăți de exprimare și de întrunire mult mai puternice decât China continentală, o distincție care s-a estompat rapid.

Autoritățile din Hong Kong au folosit pentru prima dată restricțiile legate de Covid pentru a bloca priveghiul în 2020, înainte de a-l interzice complet. În ultimii ani, terenurile de fotbal unde avea loc odinioară evenimentul au fost umplute în fiecare 4 iunie cu un carnaval cu mâncăruri din întreaga China.