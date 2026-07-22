Când vor încetini scumpirile în România. Estimările BNR

Banca Națională a României (BNR) estimează că inflația va începe să scadă semnificativ din trimestrul al treilea al anului, după o perioadă în care prețurile au continuat să crească. Reducerea inflației nu înseamnă însă ieftinirea produselor, ci o încetinire a ritmului în care acestea se scumpesc.

BNR estima în primăvară o rată a inflației de 10,3% în luna iunie, de 5,5% la sfârșitul anului și de 2,7% în 2028.

Banca centrală arată acum că valorile ar putea fi ușor mai mari decât cele prognozate inițial. Printre factorii care pot menține inflația la un nivel ridicat se numără creșterea chiriilor și efectele majorării TVA, accizelor și prețului energiei electrice.

Scăderea inflației nu presupune revenirea prețurilor la nivelurile din anii anteriori. Produsele și serviciile se vor putea scumpi în continuare, însă într-un ritm mai redus decât cel înregistrat în prezent.

Evoluția prețurilor din România este influențată și de situația internațională. Conflictul din Orientul Mijlociu menține presiunea asupra piețelor de gaze și energie, iar eventualele șocuri externe pot ajunge rapid în facturile populației și în prețurile produselor.

Există și factori care ar putea contribui la încetinirea scumpirilor. Prețul petrolului a scăzut în ultima perioadă, iar un an agricol bun ar putea limita creșterile de prețuri la alimente.

Consumul începe, de asemenea, să încetinească. În același timp, salariile din mediul privat nu mai cresc în același ritm, ceea ce reduce presiunea exercitată asupra prețurilor.

Economia României începe să înregistreze unele semne de revenire, însă ritmul rămâne redus. Investițiile sunt în creștere, iar consumul începe să își revină ușor. Exporturile continuă însă să fie afectate de evoluțiile externe.

Deficitul bugetar și cel comercial rămân printre cele mai importante probleme care pot influența economia și evoluția inflației.

În acest context, Banca Națională a României a decis să păstreze dobânda de politică monetară la nivelul de 6,5%.

Măsura urmărește limitarea inflației și reducerea riscului ca prețurile să continue să crească într-un ritm ridicat.

Estimările indică o perioadă în care scumpirile ar urma să încetinească, însă evoluția va depinde de prețurile energiei, de conflictele internaționale și de modul în care România își administrează finanțele publice.

Revenirea la o rată a inflației apropiată de nivelul considerat normal va depinde de acești factori și de absența unor noi șocuri economice.