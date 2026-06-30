Metrorex a demarat oficial procedurile pentru modernizarea infrastructurii de acces în stațiile de metrou. Compania a lansat licitația deschisă pentru proiectarea și execuția lucrărilor care vor integra sistemul de control al Magistralei 4 cu restul rețelei de transport subteran din Capitală. Valoarea totală a contractului este evaluată la peste 101,5 milioane de lei, sumă care nu include TVA.

Proiectul vizează direct tronsoanele Racord 1 (Nicolae Grigorescu 2 - Anghel Saligny) și Racord 2 (Gara de Nord 2 - Străuleşti), scopul final fiind unificarea standardelor de acces cu cele de pe Magistralele 1, 2, 3 și TL.

Procedura de achiziție publică se va desfășura integral prin mijloace electronice, oferind transparență totală companiilor interesate să se înscrie în cursă. Reprezentanții transportatorului subteran au anunțat că selecția se va face pe baza unor criterii bine definite, unde factorul financiar nu este singurul care contează.

Potrivit unui comunicat al companiei, procedura de atribuire aplicată este licitaţia deschisă, desfăşurată prin mijloace electronice, iar criteriul de atribuire stabilit este "cel mai bun raport calitate-preţ".

Firmele care vor câștiga acest contract vor trebui să se miște extrem de rapid. Durata estimată pentru finalizarea tuturor lucrărilor de proiectare și execuție este de doar șapte luni de la semnarea documentelor. Valoarea estimată a contractului se ridică la 101,583 milioane de lei, fără TVA.

Dincolo de aspectele tehnice, investiția va aduce îmbunătățiri majore în viața de zi cu zi a bucureștenilor care folosesc metroul. Se urmărește o digitalizare completă și o compatibilitate totală a sistemelor de plată și validare a călătoriilor în toate stațiile vizate. În plus, normele de securitate vor fi actualizate la standardele moderne de siguranță.

Proiectul îşi propune integrarea sistemului de control acces al Magistralei 4 (Racord 1 - Nicolae Grigorescu 2 - Anghel Saligny şi Racord 2 - Gara de Nord 2 - Străuleşti) cu Magistralele 1, 2, 3 şi TL, în scopul unei exploatări funcţionale unitare, prin modernizare şi compatibilizare privind condiţiile de acces, utilizarea suporturilor moderne pentru titlurile de călătorie, gestiunea vânzărilor şi tranzacţiilor de călătorie la nivelul întregii reţele de metrou, cât şi adaptarea la prevederile legale actuale de reglementare cu privire la evacuarea călătorilor din staţiile de metrou şi asigurarea fluxurilor de evacuare în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă, în scopul realizării serviciului public de transport al călătorilor cu metroul în condiţii de siguranţă, calitate şi confort.

Companiile de construcții și automatizări au la dispoziție câteva săptămâni pentru a-și pregăti documentația tehnică și financiară. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 17 august 2026, ora 15:00.

Banii necesari pentru implementarea acestui proiect de anvergură nu vor veni doar de la bugetul statului. Metrorex va folosi în mod strategic fondurile europene destinate infrastructurii mari de transport din România.

Sursele de finanţare sunt asigurate din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027 (prioritatea 6), precum şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii aprobate potrivit legii.