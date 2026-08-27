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Nicușor Dan anunță când va desemna un nou premier. Ce spune despre eșecul legii salarizării

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Nicușor Dan anunță când va desemna un nou premier. Ce spune despre eșecul legii salarizăriiNicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a vorbit, joi, la Chișinău, despre situația politică din România și despre formarea noului Guvern. Șeful statului a fost întrebat când va desemna un premier, în contextul negocierilor privind viitoarea majoritate parlamentară.

Nicușor Dan, despre viitorul premier

Nicușor Dan a explicat că este nevoie de un guvern stabil și a precizat că, în opinia sa, varianta unui Guvern format din miniștri tehnocrați nu beneficiază, în acest moment, de suficientă susținere politică.

„Acum conștientizăm cu toții că era bine ca varianta Tomac să fi trecut acum câteva luni. Vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. E o urgență. Era riscant să avem o nouă cădere de premier desemnat”, a declarat președintele.

Ce urmează

Șeful statului a explicat că desemnarea premierului va fi urmată de discuții privind majoritatea parlamentară care va susține viitorul Executiv.

„O să avem un guvern și după aceea o să avem discuția cu acea majoritate care vă susține guvernul”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat despre posibilitatea formării unui guvern de tehnocrați, președintele a spus că, în acest moment, nu observă suficientă susținere pentru o astfel de variantă.

„În acest moment nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Este mult mai probabil un guvern politic”, a arătat Nicușor Dan.

Ce spune Nicușor Dan despre eșecul legii salarizării

Președintele Nicușor Dan a explicat că legea salarizării nu a avansat din cauza faptului că discuțiile tehnice nu au fost suficient de bine pregătite înainte de implicarea sa în procesul de mediere.

Șeful statului a precizat că, în momentul în care s-a implicat ca mediator, negocierile erau într-un stadiu incipient din punct de vedere tehnic.

„Noi am fost mediatorii. Când ne-am implicat ca mediatori, lucrurile erau foarte puțin dezvoltate tehnic. Acum două săptămâni a fost o discuție între sindicate și ministere, unii vorbeau de trei miliarde, alții de patru miliarde. Munca asta făcută în sute de ore de discuții trebuia făcută înainte”, a arătat el.

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