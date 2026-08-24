Deblocarea situației politice de la nivelul Executivului intră într-o etapă decisivă odată cu finalul vacanței parlamentare. Președintele Camerei Deputaților și liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a precizat că procedura formală pentru stabilirea viitoarei formule guvernamentale va fi demarată imediat după începutul lunii viitoare.

Până la debutul noii sesiuni parlamentare, activitatea legislativă continuă într-un ritm alert pentru finalizarea unor proiecte cu impact direct asupra fondurilor europene. Camera Deputaților urmează să se reunească în ședințe extraordinare pentru a dezbate inițiative legislative prioritare primite de la Senat și Guvern.

Activitatea din Parlament este concentrată pe adoptarea unor jaloane critice prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență. În acest context, presiunea pe agendă este accentuată de necesitatea aprobării cadrului legal pentru hidrogen, dar și a proiectului ce vizează închiderea PNRR, document așteptat de la Palatul Victoria.

Sorin Grindeanu a explicat etapele care vor fi parcurse în perioada imediat următoare: „Pe parcursul acestei săptămâni, eu cred că vom mai avea, nu cred, aproape sigur vom mai avea un plen. Un plen în care se va discuta încă o lege care vine de la Senat, cea legată de hidrogen, care e jalon în PNRR şi de asemenea trebuie să discutăm legea de închidere a PNRR, care nici ea, astăzi când vorbim, nu ne-a fost transmisă de la Guvern. Aşa că, în această săptămână, vom mai avea aproape sigur un plen al Camerei Deputaților.

După toate aceste sesiuni extraordinare ale Camerei Deputaților şi Senatului, în mod evident, după 1 septembrie, odată cu începerea sesiunii ordinare, sigur vom mai avea, se va intra în acel calendar, de care tot vorbeam, pentru desemnarea unui prim-ministru. România are nevoie de un nou guvern, un guvern cu puteri depline. Şi cred că săptămâna viitoare, odată cu începerea, aşa cum am spus, a Parlamentului, ar trebui să intrăm în acest calendar”, a declarat Sorin Grindeanu.

În ceea ce privește configurația viitoarei susțineri parlamentare, scenariile iau în calcul discuții cu formațiuni precum UDMR, grupul minorităților naționale sau eventuale opțiuni privind un cabinet condus de un premier independent. Cu toate acestea, recentele voturi din plenul Camerei au reconfigurat opțiunile de negociere și au stârnit nemulțumirea conducerii social-democrate.

Referindu-se la acțiunile altor partide din opoziție și la riscul pierderii unor fonduri nerambursabile substanțiale, liderul PSD a exprimat rezerve serioase față de colaborările politice actuale:

„Recunosc că sunt şi mai bulversat văzând această alianţă ad-hoc AUR - USR întru scăparea unora şi întru pierderea a 770 de milioane, că eu nu văd pentru ce s-au aliat altcumva, decât pentru a pierde 770 de milioane de euro, că într-un final amendamentul cu transparentizarea şi cu publicitatea a fost adoptat şi a fost un amendament comun al tuturor în comisie. Aşa că faptul că există această apropiere între AUR şi USR pe aceste chestiuni şi pe chestiunea de la legea educaţiei de la prorogare, aşa cum s-a văzut, te face să te gândeşti bine ce fel de majoritate poate fi după 1 septembrie”, a completat președintele Camerei Deputaților.

Conduita de vot pe proiecte majore referitoare la sistemul de învățământ și la cadrul de integritate a adâncit falia dintre principalele formațiuni. Divergențele apărute pe aceste inițiative legislative reduc semnificativ șansele unei reconcilieri sau ale construirii unei formule comune de guvernare care să includă anumiți parteneri.

Subliniind caracterul crucial al voturilor exprimate recent pe legile legate de educație și integritate, Sorin Grindeanu a concluzionat cu privire la responsabilitatea formării viitoarei alianțe de guvernare:

„Aici nu mai contează 770 de milioane că se pierd? Aici nu mai contează nimic? Mi-e foarte greu să cred că poate să mai existe vreo majoritate care să conţină PSD şi USR. Treaba mea, ca lider al celui mai mare partid din Parlament, e să încerc să fac o majoritate”, a menţionat liderul social-democraţilor.