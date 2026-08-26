După ce președintele Nicușor Dan a anunțat eșecul negocierilor pentru noua Lege a salarizării, premierul demis Ilie Bolojan îi acuză pe social-democrați că au blocat adoptarea actului normativ. Mai mult, acesta susține că PNL a încercat să găsească toate soluțiile pentru a ajunge la un acord în coaliție.

Mesajul premierului demis vine după ce Sorin Grindeanu a vorbit despre eșecul negocierilor și despre lipsa unui acord în coaliție.

„PSD a compromis, în mod iresponsabil și populist, șansa României de a încasa 770 de milioane de euro, de a avea o lege a salarizării care să aducă ordine, mai multă echitate și predictibilitate în sistemul bugetar și, în același timp, de a demonstra că România își poate respecta angajamentele. Partidul Național Liberal a făcut tot ce a fost posibil, a căutat toate soluțiile pentru a ajunge la un acord privind susținerea legii salarizării, dar s-a izbit de ipocrizia și fuga de răspundere a PSD”, spune el.

Bolojan susține că PSD a avut suficient timp la dispoziție pentru a finaliza reforma salarizării.

„Trei miniștri succesivi ai Muncii din partea PSD nu au fost în stare să finalizeze proiectul din 2022 până acum. Domnul Manole a lăsat în sertar un draft cu o anvelopă dincolo de un nivel suportabil pentru bugetul României: 15,5 miliarde de lei. Sorin Grindeanu a semnat apoi un acord pentru o anvelopă de 8 miliarde de lei, în cadrul negocierilor organizate de Administrația Prezidențială. Ulterior, PSD a tot plusat până la o anvelopă de 12 miliarde de lei, pe care, în final, nu a acceptat-o. De ce? Din populism, lașitate, dar și din dorința de a păstra un sistem de privilegii pentru unii bugetari și lideri sindicali”, mai arată el.

De partea cealaltă, președintele PSD, Sorin Grindeanu, îl critică pe premierul interimar Ilie Bolojan pentru forma actuală a proiectului Legii salarizării. Liderul social-democrat susține că Executivul nu a reușit să construiască un proiect care să fie considerat echitabil și să obțină susținere atât din partea partidelor, cât și a societății.

„Domnul Bolojan spune că interesul țării este mai presus de orice altă discuție. Aici suntem de acord. Dar interesul României nu poate fi separat de interesul cetățenilor. Profesorii, medicii, angajații care țin în mișcare tot ce înseamnă serviciile publice sunt o prioritate. Ei sunt parte din interesul României”, a transmis miercuri Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu afirmă că responsabilitatea Executivului era să pregătească un proiect care să poată fi susținut politic și care să răspundă așteptărilor societății. În opinia sa, existența unor angajamente legate de PNRR nu înseamnă că Parlamentul trebuie să aprobe orice formă de lege, indiferent de consecințele acesteia asupra angajaților și sistemului public.

„De aceea, PNRR nu poate fi folosit ca argument pentru a cere Parlamentului să voteze ORICE lege, indiferent cum este făcută și ce efecte produce. Guvernul avea o obligație foarte simplă: să facă o lege bună, echitabilă și care să fie acceptată de societate. A fost incapabil să o facă, iar acum încearcă să transforme propria incompetență într-o vină exclusivă a altora”, a explicat liderul PSD.