Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îl critică pe premierul interimar Ilie Bolojan pentru forma actuală a proiectului Legii salarizării. Social-democratul susține că Executivul nu a reușit să pregătească un proiect echitabil, care să aibă susținere politică și socială.

Grindeanu afirmă că interesul național nu poate fi separat de situația angajaților din sectorul public, inclusiv a profesorilor, medicilor și celor care asigură funcționarea serviciilor publice.

„Domnul Bolojan spune că interesul țării este mai presus de orice altă discuție. Aici suntem de acord. Dar interesul României nu poate fi separat de interesul cetățenilor. Profesorii, medicii, angajații care țin în mișcare tot ce înseamnă serviciile publice sunt o prioritate. Ei sunt parte din interesul României”, a transmis miercuri Sorin Grindeanu.

Liderul PSD susține că Executivul avea responsabilitatea de a elabora o lege care să poată fi acceptată atât de partidele politice, cât și de societate.

„De aceea, PNRR nu poate fi folosit ca argument pentru a cere Parlamentului să voteze ORICE lege, indiferent cum este făcută și ce efecte produce. Guvernul avea o obligație foarte simplă: să facă o lege bună, echitabilă și care să fie acceptată de societate. A fost incapabil să o facă, iar acum încearcă să transforme propria incompetență într-o vină exclusivă a altora”, afirmă social-democratul.

Potrivit lui Grindeanu, forma actuală a proiectului nu beneficiază de un consens minim între ministerele din Guvern și nu are susținerea marilor confederații sindicale. El susține că proiectul ar încălca și înțelegerea la care partidele au ajuns în urma discuțiilor de la Palatul Cotroceni.

Liderul PSD mai afirmă că proiectul generează nemulțumiri și la nivelul Comisiei Europene.

Sorin Grindeanu susține că Ilie Bolojan nu a purtat un dialog suficient cu persoanele și organizațiile afectate de măsurile din reforma salarizării.

„Explicația este simplă. Suntem în fața aceluiași tipar pe care l-am văzut pe tot parcursul guvernării domnului Bolojan: nu există dialog și povara este pusă pe umerii oamenilor”, a transmis Grindeanu.

Social-democratul afirmă că autoritățile invocă, în funcție de situație, reforma, reducerea deficitului sau îndeplinirea unor jaloane pentru a justifica măsurile adoptate.

„Explicațiile se schimbă. Nota de plată o plătesc românii”, spune liderul PSD.

Grindeanu afirmă că PSD nu se opune reformelor și că România are nevoie de fondurile europene și de îndeplinirea angajamentelor asumate prin PNRR. El consideră însă că legea salarizării trebuie să reducă diferențele existente și să fie construită astfel încât să nu afecteze nejustificat angajații.

„Vrem banii europeni. Vrem jalonul îndeplinit. Vrem o lege a salarizării care să repare inechitățile. Dar vrem o lege bună. Pentru români se fac reformele, nu împotriva lor, dle Bolojan!”, a încheiat Sorin Grindeanu.

Declarațiile lui Grindeanu vin după ce președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri că PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un consens asupra Legii salarizării.

Partidele au purtat negocieri în ultimele luni, cu medierea Administrației Prezidențiale, însă discuțiile nu au dus la un acord privind forma proiectului. Divergențele apar într-un moment în care România trebuie să își îndeplinească angajamentele asumate prin PNRR.