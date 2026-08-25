Ce spune Bolojan despre legea salarizării

Timpul rămas pentru adoptarea legii salarizării unitare este tot mai scurt, iar premierul demis Ilie Bolojan avertizează că șansele ca proiectul să treacă până la termenul de 31 august scad de la o oră la alta. Legea salarizării este necesară pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR.

„Cu cât trec orele, cu atât probabilitatea de a avea un astfel de proiect scade”, a afirmat premierul interimar.

Bolojan a adăugat că reprezentanții partidelor au purtat mai multe runde de discuții pe marginea proiectului.

„În această perioadă au fost discuții nenumărate, organizate sub auspiciile Președinției, prin domnul Burnete, în care au participat reprezentanții partidului. S-au discutat mai multe forme de proiect. Din păcate, la cum merg lucrurile și văzând declarațiile PSD, cred că este o probabilitate redusă să susțină proiectul”, a declarat Bolojan.

Premierul demis mai spune că adoptarea legii salarizării este importantă nu doar pentru accesarea banilor europeni, ci și pentru credibilitatea României.

„Încasăm 770 de milioane de euro dacă adoptăm legea. Dincolo de asta, este un proiect legat de încrederea în România”, a afirmat Bolojan.

El a susținut că România și-a asumat acest obiectiv în raport cu partenerii europeni și că legea ar contribui la o mai bună predictibilitate a cheltuielilor publice.

„Este foarte important ca predictibilitate pentru România. Cheltuielile de personal sunt foarte importante în componenta de cheltuieli bugetare ale României”, a explicat premierul.

Bolojan a avertizat și asupra consecințelor pe termen lung în cazul în care cheltuielile cu salariile din sectorul public ar crește peste nivelul pe care economia îl poate susține.

„Riscăm ca în 2027, 2028, cu guverne iresponsabile, să derapăm și toate eforturile de până acum să fie anulate”, a spus acesta.

Ilie Bolojan a susținut că una dintre cauzele actualului blocaj este reprezentată de promisiunile salariale făcute în anii anteriori, pe care statul nu le-ar putea susține integral.

„Este o problemă de a-ți asuma o răspundere – de a invalida o promisiune pe care ai făcut-o, așa cum a făcut PSD. Dacă girezi orice creștere care e peste posibilitățile economiei, este un ritm sigur către scăderea ratingului de țară”, a declarat premierul interimar.

Bolojan a afirmat că există riscul ca România să ajungă într-o situație dificilă dacă nivelul cheltuielilor publice continuă să crească fără o acoperire financiară suficientă.

„Există o probabilitate mare să fim în această situație. Pentru că PSD nu respectă acordul pe care l-a semnat – legea pe un buget de 8 miliarde”, a susținut el.

Premierul a precizat că autoritățile au negociat cu Comisia Europeană și că variantele discutate au fost construite pornind de la nivelul cheltuielilor pe care România și le poate permite.

„Am negociat cu Comisia Europeană, am venit cu sume apropiate de ce ne permitem”, a afirmat Bolojan.

Premierul interimar a explicat că transmiterea unui proiect în Parlament fără un acord politic prealabil ar putea genera noi probleme, deoarece acesta ar putea fi modificat prin amendamente cu un impact bugetar mult mai mare.

„Proiectul care este transmis partidului, dacă nu este acceptat de toate partidele și îl depunem în Parlament, înseamnă riscuri foarte mari – să fie modificat cu propuneri care sună bine, dar cu impact bugetar pe care nu ni-l putem permite”, a spus Bolojan.

El a avertizat că o eventuală creștere necontrolată a cheltuielilor ar putea duce la o anvelopă salarială de ordinul zecilor de miliarde de euro.

„Putem ajunge la 16, 17, 20 de miliarde, ceea ce ne-ar duce într-o fundătură”, a afirmat premierul.

Premierul interimar a făcut referire și la angajamentele asumate în 2023, după greva din educație. Potrivit acestuia, unele dintre promisiunile de atunci ar genera în prezent costuri pe care bugetul nu le poate susține.

„Când promiți mai mult decât este posibil – și PSD a făcut asta ani de zile, când aplauzi orice cerință a sindicatelor… În 2023, după greva din educație, guvernele de atunci au făcut niște promisiuni care duceau baza de plecare la nivelul unui salariu mediu din România”, a declarat Bolojan.

El a explicat că aplicarea integrală a acelor promisiuni ar fi presupus costuri foarte mari pentru sectorul educației.

„Celelalte salarii ar fi crescut la niște valori care însemna o anvelopă de 8 miliarde doar pentru educație, când anvelopa totală era 11 miliarde. Era imposibil să onorezi toate promisiunile fără acoperire sau negândite din 2023, și acum trebuie să le spunem oamenilor adevărul”, a afirmat premierul.

Ilie Bolojan estimează că miercuri va fi decis dacă există suficient sprijin politic pentru proiect, astfel încât acesta să poată ajunge rapid în Parlament.

„Probabil mâine vom avea un deznodământ în cursul zilei de mâine. Ca să poată fi dezbătut joi-vineri în Parlament. Dacă nu, nu mai avem timp”, a declarat premierul interimar.

Bolojan a insistat că autoritățile trebuie să stabilească un nivel al cheltuielilor salariale care să poată fi susținut de economia României.

„Trebuie să le spunem oamenilor adevărul. (…) Putem face în limita posibilităților economiei noastre. Dacă nu ne respectăm angajamentele, e doar o problemă de timp în care lucrurile se vor complica. Și nu se vor complica numai pentru cei care sunt în sectorul public, ci și pentru cei din toată economia”, a avertizat Ilie Bolojan.