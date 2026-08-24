Politica

Legea salarizării, din nou pe masa lui Nicuşor Dan. Urmează noi negocieri liderii partidelor

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Legea salarizării, din nou pe masa lui Nicuşor Dan. Urmează noi negocieri liderii partidelorNicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro
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Din cuprinsul articolului

Preşedintele Nicuşor Dan va avea marţi o nouă discuţie cu liderii partidelor din fosta coaliţie pe tema legii salarizării. De această dată, întâlnirea ar urma să se desfășoare online. Legea ar trebui adoptată de Parlament până la sfârşitul lunii august, însă partidele nu au ajuns încă la un acord asupra proiectului. În plus, sindicatele au respins ultima variantă discutată.

Partidele trebuie să ajungă rapid la un acord legat de legea salarizării

Discuţiile sunt importante deoarece adoptarea legii salarizării reprezintă un jalon asumat de România prin PNRR. Parlamentul ar trebui să voteze actul normativ în această săptămână pentru ca România să nu rişte pierderea banilor alocaţi prin acest jalon.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a arătat că timpul rămas este foarte scurt şi că este dificil ca proiectul să fie modificat şi aprobat până la termenul stabilit.

„i se pare foarte greu, dacă nu spre imposibil, să se mai poată veni până mâine, poimâine, cu o formă a legii salarizării care să ducă la aprobare”, a spus liderul PSD.

Grindeanu a subliniat că România are nevoie de o lege a salarizării care să fie dezbătută şi să ofere un sistem echitabil.

Bani

Salarii. Sursa foto: Arhiva EVZ

Ministerele nu au ajuns încă la o variantă comună

Potrivit lui Sorin Grindeanu, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei nu au ajuns încă la un punct de vedere comun asupra proiectului. Şedinţa tehnică desfăşurată luni nu s-a încheiat cu o concluzie care să permită deblocarea negocierilor politice.

Liderii partidelor nu au reuşit să ajungă la un acord nici săptămâna trecută, după discuţiile purtate la Palatul Cotroceni. La întâlnire au participat şi miniştrii Alexandru Nazare şi Dragoş Pîslaru.

Preşedinţia aşteaptă o concluzie politică

Consilierul prezidenţial Radu Burnete a anunţat joia trecută că liderii partidelor au primit o nouă versiune a proiectului legii salarizării. Potrivit acestuia, documentul respectă, în principiu, obligaţiile asumate de România prin PNRR şi ţine cont de constrângerile fiscale existente.

Radu Burnete a arătat că, după discuţiile politice, urmau să aibă loc şi întâlniri tehnice pentru clarificarea proiectului.

Liderii partidelor ar fi trebuit să se întâlnească din nou cu Nicuşor Dan la începutul acestei săptămâni pentru a vedea dacă există suficient consens politic pentru adoptarea legii. Noua discuţie va avea loc însă online, în condiţiile în care negocierile nu au dus până acum la un acord final.

Miza este una importantă pentru România, deoarece respectarea termenului pentru legea salarizării este legată de îndeplinirea unui jalon din PNRR şi, implicit, de fondurile europene asociate acestuia.

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