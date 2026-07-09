Politica

AEP a virat peste 15,4 milioane de lei către partide în luna iulie. Câți bani au primit PSD, AUR și PNL

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AEP a virat peste 15,4 milioane de lei către partide în luna iulie. Câți bani au primit PSD, AUR și PNLBani. Sursa foto: pixabay
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Din cuprinsul articolului

În luna iulie, opt partide politice au primit subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de peste 15,4 milioane de lei, potrivit unui anunț făcut de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Cele mai mari sume au fost virate către PSD, urmat de AUR și PNL.

Subvenții pentru partidele politice

Potrivit datelor transmise joi de AEP, suma totală virată partidelor politice în luna iulie este de 15.470.004 lei. Cea mai mare subvenție a fost acordată Partidului Social Democrat (PSD), care a primit 5.132.818 lei.

Pe locul al doilea se află Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), cu o subvenție de 3.035.116 lei, iar Partidul Național Liberal (PNL) a primit 2.794.483 de lei.

PSD

PSD. Sursa foto: Facebook

Câți bani au primit USR, S.O.S. România și POT

Conform situației publicate de Autoritatea Electorală Permanentă, USR a beneficiat în luna iulie de o subvenție de 1.983.502 lei.

Totodată, Partidul S.O.S. România a primit 1.319.399 de lei, în timp ce Partidul Oamenilor Tineri (POT) a încasat 1.063.111 lei. Sume mai mici au fost alocate pentru Partidul Mișcarea Populară (PMP) – 72.619 lei și Partidul Forța Dreptei – 68.956 de lei.

PNL AUR

PNL AUR. Sursă foto: Colaj EVZ

Cum sunt acordate subvențiile

Subvențiile sunt acordate lunar de la bugetul de stat, prin Autoritatea Electorală Permanentă, în baza prevederilor legale privind finanțarea activității partidelor politice.

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