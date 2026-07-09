În luna iulie, opt partide politice au primit subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de peste 15,4 milioane de lei, potrivit unui anunț făcut de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Cele mai mari sume au fost virate către PSD, urmat de AUR și PNL.

Potrivit datelor transmise joi de AEP, suma totală virată partidelor politice în luna iulie este de 15.470.004 lei. Cea mai mare subvenție a fost acordată Partidului Social Democrat (PSD), care a primit 5.132.818 lei.

Pe locul al doilea se află Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), cu o subvenție de 3.035.116 lei, iar Partidul Național Liberal (PNL) a primit 2.794.483 de lei.

Conform situației publicate de Autoritatea Electorală Permanentă, USR a beneficiat în luna iulie de o subvenție de 1.983.502 lei.

Totodată, Partidul S.O.S. România a primit 1.319.399 de lei, în timp ce Partidul Oamenilor Tineri (POT) a încasat 1.063.111 lei. Sume mai mici au fost alocate pentru Partidul Mișcarea Populară (PMP) – 72.619 lei și Partidul Forța Dreptei – 68.956 de lei.

Subvențiile sunt acordate lunar de la bugetul de stat, prin Autoritatea Electorală Permanentă, în baza prevederilor legale privind finanțarea activității partidelor politice.