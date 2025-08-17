International

Protestele contra regimului din Serbia se amplifică. Sediul partidului prezidențial, incendiat

Protestele contra regimului din Serbia se amplifică. Sediul partidului prezidențial, incendiat
Serbia a fost din nou scena unor proteste violente, după ce sediile Partidului Progresist Sârb (SNS) au fost incendiate, iar poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și grenade asurzitoare. Nemulțumirile cetățenilor față de corupția și gestionarea guvernamentală a tragediei de la gara din Novi Sad continuă să escaladeze, transformând protestele pașnice în confruntări cu forțele de ordine.

 Serbia confruntată cu violență stradală și conflicte anti-guvernamentale

În Valjevo, un grup restrâns de protestatari mascați a atacat sediile SNS, lăsate goale în acel moment, iar poliția a răspuns cu grenade asurzitoare și gaze lacrimogene.

Protestele,  au atras sute de mii de oameni cerând responsabilizarea administrației lui Aleksandar Vučić. Până miercuri, demonstrațiile au fost pașnice, dar confruntările recente au marcat o escaladare, inclusiv cu implicarea loialiștilor pro-guvernamentali în contrademonstrații.

 Reacții, intervenții și sprijin internațional

Protestatarii au vizat sediile SNS și au distrus steaguri și geamuri, iar geamurile sediului Partidului Radical Sârb, aliat al SNS, au fost de asemenea sparte. În ultimele zile, mai mulți participanți au fost răniți, iar videoclipuri neconfirmate arată incidente violente cu poliția în Valjevo. Michael O'Flaherty, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, a cerut încetarea folosirii forței disproporționate și a arestărilor arbitrare.

Polițiști în Belgrad, Serbia

Sursă foto: The Associated Press Youtube

Ministerul rus de Externe și-a manifestat sprijinul față de președintele de dreapta pro-Moscova. „Nu putem rămâne nepăsători față de ceea ce se întâmplă în Serbia înfrățită”, a transmis ministerul de la Moscova.Comunicatul a subliniat că poliția „aplică metode și mijloace legale pentru a controla mulțimile violente” și că „ordinea publică, siguranța și viețile cetățenilor” sunt amenințate.

Motivul protestelor din Serbia

Proteste aproape zilnice au cuprins Serbia începând din noiembrie, după ce acoperișul gării din Novi Sad s-a prăbușit, provocând moartea a 16 persoane.

Tragedia a devenit un simbol al corupției profunde din această țară balcanică, iar cererile inițiale pentru investigații transparente s-au transformat în solicitări pentru organizarea de alegeri anticipate.

La momentul de vârf, manifestațiile au adunat sute de mii de oameni pe străzile din Belgrad și alte orașe, potrivit BBC.

