Social Novi Sad, sub asediu. Manifestanții antiguvernamentali au atacat sediul partidului lui Vucic







Protestatarii antiguvernamentali au provocat joi distrugeri semnificative la sediul Partidului Progresist Sârb (SNS) din oraşul Novi Sad, situat în nordul Serbiei, continuând tensiunile din ultimele zile.

Confruntările au continuat şi în capitala Belgrad, unde protestatarii s-au ciocnit cu poliţia şi susţinătorii SNS. Reuters relatează că, în Novi Sad, poliţia şi susţinătorii partidului condus de preşedintele Aleksandar Vucic au fost absenţi în momentul atacului, iar zeci de protestatari au spart geamurile sediului, au aruncat mobilier şi alte obiecte şi au stropit intrarea cu vopsea.

„S-a dus”, au scandat manifestanţii în cor, referindu-se la guvernarea de 13 ani a lui Vucic. Pentru a opri escaladarea violenţelor, poliţia, echipată cu echipament anti-revoltă, a izolat mai multe străzi din centrul oraşului şi a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea.

În Belgrad, scenele de violenţă au continuat pe unul dintre principalele bulevarde ale oraşului, unde sute de protestatari şi susţinători ai SNS au aruncat artificii şi petarde. Poliţia, dotată cu echipament anti-revoltă, a intervenit agresiv împotriva manifestanţilor antiguvernamentali, folosind gaze lacrimogene pentru a-i dispersa.

Ministrul de interne, Ivica Dacic, a acuzat protestatarii de atacuri asupra poliţiei în mai multe oraşe, inclusiv Novi Sad, Belgrad, Pancevo şi Sabac, afirmând că „Poliţia a fost nevoită să intervină pentru a preveni atacurile”. El a mai spus că cel puţin cinci poliţişti au fost răniţi în confruntări și a făcut un apel public: „Îi îndemnăm pe toţi să elibereze străzile”.

Postul de televiziune N1 a transmis în direct momentul reţinerii a cel puţin cinci protestatari. Preşedintele Vucic a promis că vor urma mai multe arestări: „Cred că este clar că nu doreau pace şi proteste paşnice. Vor fi mai multe arestări”, a declarat el în cadrul unui interviu televizat.

Protestele au fost declanşate în urma tragediei din noiembrie anul trecut, când acoperişul unei gări renovate din Novi Sad s-a prăbuşit, cauzând moartea a 16 persoane. Nemulţumirile faţă de guvernarea lui Vucic şi SNS au crescut, manifestanţii acuzând corupţia sistemică a partidului de guvernământ şi cerând alegeri anticipate.

Partidul opoziţiei, Partidul Libertăţii şi Justiţiei, a raportat că deputatul său, Pedja Mitrovic, a fost rănit în timpul protestelor şi internat în spital, afirmând că „Aceasta este semnătura acestui guvern şi a lui Aleksandar Vucic, aşa văd ei Serbia”.

Studenţii, grupurile de opoziţie şi organizaţiile anti-corupţie au acuzat conducerea actuală de legături cu crima organizată, violenţă împotriva adversarilor politici şi suprimarea libertăţii presei, acuzaţii pe care guvernul le neagă constant. Joi dimineaţă, ministrul Dacic a anunţat că, în confruntările din ziua precedentă, „27 de poliţişti şi aproximativ 80 de civili au fost răniţi”, iar 47 de persoane au fost reţinute, semn că tensiunile rămân ridicate în întreaga ţară, relatează Reuters.